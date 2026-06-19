Sacar el pasaporte en México solía ser sinónimo de filas largas, citas que tardaban semanas y una lista interminable de requisitos que muchas veces terminaban en una segunda o tercera visita a la oficina. Eso está cambiando.

El gobierno federal, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), confirmó un recorte drástico en los pasos necesarios para tramitarlo, dentro de un plan más amplio que ya eliminó miles de trámites burocráticos en distintas dependencias.

La noticia se dio a conocer en la conferencia matutina de este jueves, donde José Merino, titular de la ATDT, presentó el avance de la estrategia de simplificación administrativa que el gobierno federal puso en marcha este año.

El pasaporte ya no exige tantas vueltas: cómo será el trámite a partir de ahora

En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el trámite del pasaporte pasó de 21 pasos a apenas 5, y los requisitos que antes pedían se redujeron de 6 a solo 3 .

La clave está en que ahora los documentos se validan de forma digital antes de la cita presencial, lo que permite que la persona resuelva todo en una sola visita a la oficina, sin tener que regresar por papeleo faltante o correcciones de último momento.

Adiós a las filas para sacar el pasaporte: México reduce el trámite de 21 a 5 pasos y simplifica requisitos. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

Registro Civil: una sola plataforma para toda la familia

El segundo golpe de simplificación llegó para el Registro Civil. Se habilitó una plataforma nacional que conecta los registros de las 32 entidades y los consulados mexicanos en el extranjero, algo que antes no existía de forma unificada. Gracias a esto, los trámites bajaron de 28 a 20 y los requisitos pasaron de 8 a 5 .

El dato que confirma que la herramienta sí se está usando: ya pasaron por ahí 18 millones de personas, y otros 5 millones de connacionales en el extranjero recurrieron a la versión consular.

El objetivo está claro: cerrar miles de trámites antes de 2027

Estas decisiones son parte de una limpieza general de la burocracia federal. Según los números que dio Merino, ya se intervinieron 3,497 de los 5,594 trámites que el gobierno identificó como candidatos a simplificarse, es decir, un avance del 60%. La idea no es eliminar obligaciones legales, sino fusionar procesos que antes estaban repartidos en varias ventanillas: lo que pedía cuatro trámites distintos hoy se resuelve en uno solo, y el promedio de requisitos por trámite bajó de seis a dos.

El plan también incluye una nueva Ventanilla Digital de Inversiones, pensada para que empresas y emprendedores sepan en un solo lugar qué permisos necesitan en los tres niveles de gobierno, con trámites de apertura de negocio que bajaron de nueve a seis pasos. La meta oficial es llegar a 4,500 trámites simplificados antes de que termine 2026, y cerrar todo el proceso en el primer trimestre de 2027.