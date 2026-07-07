Italia comenzará a implementar nuevos controles fronterizos para viajeros extracomunitarios en el contexto del sistema migratorio promovido por la Unión Europea.

Aunque el pasaporte vigente continúe siendo obligatorio, las autoridades tendrán la facultad de restringir el ingreso o la salida del país a aquellos que no cumplan con ciertos requisitos relacionados con los nuevos sistemas de control digital.

Las medidas forman parte de la ejecución del Sistema de Entrada y Salida (EES) y del futuro permiso ETIAS, herramientas diseñadas para fortalecer la seguridad y controlar de manera más eficiente los movimientos dentro del espacio Schengen. Los viajeros deberán satisfacer nuevas condiciones incluso si actualmente no requieren visa para ingresar a Italia.

Italia implementará controles adicionales al pasaporte vigente

El nuevo sistema migratorio europeo exigirá a numerosos viajeros que realicen trámites adicionales antes o durante su entrada al país. Poseer un pasaporte vigente ya no será suficiente en ciertos casos, especialmente para ciudadanos extracomunitarios que viajan por motivos de turismo, negocios o estancias breves.

Uno de los cambios más significativos será la implementación del Sistema de Entrada y Salida (EES). Este sistema sustituirá el sellado manual del pasaporte por un registro digital automatizado. Las autoridades procederán a la recopilación de datos biométricos, tales como fotografía facial y huellas dactilares, con el fin de registrar cada entrada y salida del espacio Schengen.

Asimismo, la Unión Europea está preparando la implementación del ETIAS, una autorización electrónica obligatoria para viajeros provenientes de países que actualmente ingresan sin visa. Esta autorización deberá ser gestionada en línea previo al viaje y estará directamente asociada al pasaporte utilizado para la entrada a Europa.

Las autoridades italianas tendrán la facultad de denegar el acceso a aquellos que no completen adecuadamente estos requisitos o presenten inconsistencias en su documentación. También será posible detectar automáticamente las permanencias excesivas dentro del límite permitido de 90 días cada 180 días en el espacio Schengen.

Requisitos obligatorios para ingresar a Italia

Los viajeros afectados deberán cumplir con el registro biométrico del EES y, una vez que entre en vigor, gestionar la autorización electrónica ETIAS antes de viajar a Italia o a cualquier otro país del espacio Schengen.

El ETIAS para viajar a Europa operará de manera análoga a otros sistemas internacionales de autorización previa de viaje. El solicitante deberá completar un formulario en línea, abonar una tasa y aguardar la validación electrónica antes de abordar hacia Europa.

El sistema también llevará a cabo una verificación automática de antecedentes migratorios, alertas de seguridad y datos personales asociados al pasaporte. Si la autorización es denegada o el viajero no cuenta con el permiso obligatorio para entrar en Italia, las aerolíneas y los controles fronterizos podrán restringir el embarque o la entrada al país.

Otro requisito fundamental será la vigencia mínima del pasaporte. Para ingresar a Italia, varios viajeros deberán poseer un documento válido por un período mínimo de tres meses posterior a la fecha prevista de salida del espacio Schengen. En ciertos casos, también se exige que el pasaporte haya sido emitido en los últimos diez años.

Europa intensifica los controles migratorios en aeropuertos y fronteras

Italia no será el único país que aplicará estas medidas. El sistema afectará a los Estados miembros del espacio Schengen, donde las autoridades buscan reforzar el control migratorio mediante herramientas digitales y biométricas.

El Sistema de Entrada y Salida comenzará a registrar electrónicamente todos los cruces fronterizos de viajeros extracomunitarios. Esto permitirá detectar automáticamente permanencias irregulares, documentos vencidos o ingresos reiterados que superen los límites establecidos.

Los nuevos controles también modificarán el funcionamiento habitual de aeropuertos y puestos fronterizos. Muchos viajeros deberán pasar por kioscos automáticos para registrar sus datos biométricos antes de completar el control migratorio habitual.

La Comisión Europea sostiene que el objetivo es mejorar la seguridad y agilizar los procedimientos de ingreso. Sin embargo, las autoridades reconocen que durante la implementación podrían surgir tiempos de espera más prolongados en aeropuertos y pasos fronterizos internacionales.