El ISSSTE inauguró la nueva Sala de Urgencias del Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México. La obra moderniza un hospital construido originalmente en 1969.

La nueva infraestructura del hospital atenderá principalmente urgencias médicas, con capacidad para observación, choque y aislamiento, además de servicios en consultorios de urgencias, ginecología y sala de curaciones, fortaleciendo la atención inmediata a pacientes graves.

Con una inversión superior a 60 millones de pesos, el área entra en operación este día y beneficiará a más de 197 mil derechohabientes, al ampliar la capacidad de respuesta médica y mejorar la calidad del servicio hospitalario.

¿Dónde se ubica el nuevo hospital del ISSSTE?

El Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez” se localiza en la alcaldía Álvaro Obregón, una zona estratégica del poniente de la CDMX, donde concentra atención para miles de derechohabientes del ISSSTE.

Durante un enlace en la Mañanera del Pueblo, Martí Batres destacó que se trata de “un hospital con historia que hoy se transforma para salvar más vidas”, tras la reconstrucción total de su área de urgencias.

¿Qué servicios y especialidades atenderá?

La nueva Sala de Urgencias está diseñada para atención inmediata y especializada, con infraestructura moderna y tecnología de primer nivel para pacientes en estado crítico.

Atención de urgencias médicas

Observación clínica

Manejo de pacientes infectocontagiosos

Atención ginecológica

Sala de curaciones

Estos servicios permiten una respuesta integral y segura ante emergencias, elevando la capacidad resolutiva del hospital en beneficio de la derechohabiencia.

Inversión y equipamiento médico en el hospital Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez

Martí Batres informó que “se ha reconstruido todo, es de primera calidad, tiene 16 camas con monitores de signos vitales, dos camas aisladas y dos salas de choque con carro rojo y desfibriladores”, consolidando una inversión de más de 60 millones de pesos.