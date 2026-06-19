Miles de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos tienen la posibilidad de fortalecer su futuro financiero sin necesidad de regresar al país. A través de mecanismos de cotización voluntaria, pueden continuar aportando al sistema de seguridad social mexicano y avanzar hacia una pensión.

Esta alternativa resulta especialmente atractiva para quienes anteriormente trabajaron en México y ya cuentan con semanas de cotización registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Además de ayudar a completar los requisitos para el retiro, estas aportaciones permiten conservar diversos beneficios relacionados con la seguridad social, convirtiéndose en una herramienta de planeación para quienes contemplan regresar a México en algún momento de su vida.

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Cómo funciona la cotización desde Estados Unidos

Las personas que residen en Estados Unidos pueden incorporarse a esquemas que les permiten seguir acumulando semanas de cotización en México. Esto es relevante porque el número de semanas registradas es uno de los principales requisitos para acceder a una pensión en el futuro.

De igual manera, quienes ya cotizaron anteriormente pueden aprovechar opciones como la Modalidad 40 del IMSS para incrementar sus aportaciones y mejorar el monto de la pensión que recibirán al momento de jubilarse. Al mismo tiempo, las contribuciones realizadas se reflejan en la cuenta individual de AFORE, fortaleciendo el ahorro para el retiro.

La Suprema Corte falló a favor del ISSSTE y ahora será legal cobrar la pensión sin trámite de huella digital (foto: archivo).

ISSSTE: Más beneficios además de la jubilación para este grupo de mexicanos

Continuar cotizando también puede facilitar el acceso a servicios médicos en México cuando la persona regrese al país o realice visitas frecuentes. Dependiendo del régimen correspondiente, los asegurados pueden conservar beneficios vinculados con incapacidades, riesgos de trabajo, seguros y otras prestaciones de seguridad social.

Otro aspecto relevante es que mantener activa la relación con el sistema de seguridad social evita que los trabajadores tengan que comenzar desde cero si deciden volver a México.

Asimismo, puede abrir la puerta a programas relacionados con vivienda, como los créditos del INFONAVIT o FOVISSSTE. Para recibir orientación sobre los trámites disponibles desde Estados Unidos, las autoridades ponen a disposición el teléfono (011 52 55 4166 5415, opción 5).