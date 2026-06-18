La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, mejor conocida como Modalidad 40, es una alternativa para quienes dejaron de trabajar formalmente y desean continuar acumulando semanas de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.

Este esquema del IMSS permite que el asegurado siga realizando aportaciones al instituto después de haber sido dado de baja por su patrón. El trámite puede efectuarse por internet o de manera presencial en la subdelegación correspondiente.

La Modalidad 40 es especialmente utilizada por trabajadores que buscan mejorar las condiciones de su futura pensión. Sin embargo, antes de solicitarla es importante conocer quiénes pueden acceder y cuáles son los documentos requeridos.

Retomar la cotización ante IMSS. Gobierno de México

¿Quién puede inscribirse en la Modalidad 40 del IMSS?

De acuerdo con el IMSS, este trámite está dirigido al “asegurado dado de baja en el régimen obligatorio o, en su caso, la persona que autorice para realizar el trámite con carta poder”. Uno de los requisitos esenciales es haber causado baja previamente en el régimen obligatorio.

Además, el instituto señala que “ya puedes inscribirte en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio realizando el trámite vía internet”, una opción que facilita el proceso para quienes desean mantener vigentes sus cotizaciones sin acudir inicialmente a una oficina.

Documentos y requisitos para solicitar la Modalidad 40

Para iniciar el trámite se requiere proporcionar datos básicos como la CURP , el Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico vigente , tanto para el procedimiento en línea como para el presencial.

En caso de acudir a una subdelegación, será necesario presentar identificación oficial vigente, un escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio y un comprobante de domicilio , todos en original y copia.

El IMSS precisa que el trámite es completamente gratuito. Sin embargo, una vez aprobada la solicitud, el asegurado recibirá el formato correspondiente para realizar el pago de las cuotas que permitirán formalizar su incorporación al esquema.

Al concluir el proceso y efectuar el pago correspondiente, el sistema del IMSS registrará la aportación y quedará formalizada la inscripción. El instituto recomienda conservar todos los comprobantes para futuras aclaraciones relacionadas con el aseguramiento.

¿Quién puede inscribirse en la Modalidad 40 del IMSS?

Información importante antes de realizar el trámite

Las personas que ingresen a la Modalidad 40 deberán elegir el salario con el que desean cotizar. Este puede ser igual o superior al que tenían registrado al momento de la baja, siempre respetando los límites establecidos en la normatividad vigente.

También es importante considerar que la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio no genera derecho a servicios médicos para quienes se incorporen bajo las reglas de la Ley del Seguro Social de 1997. Quienes deseen cobertura médica deberán contratarla por separado mediante el Seguro de Salud para la Familia.

Asimismo, las cuotas se pagan por mensualidades adelantadas y deben cubrirse dentro de los plazos establecidos por el IMSS. En caso de incumplimiento o baja por mora, existen procedimientos para reingresar, aunque pueden aplicarse pagos retroactivos y recargos correspondientes.