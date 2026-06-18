Después de más de seis años de análisis técnico impulsado por la Secretaría de Salud, México actualizó el marco normativo que regula los servicios de planificación familiar y anticoncepción. Con ello, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrán facultad para negarse a la atención completa.

La nueva Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA-2025, publicada el 12 de junio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, incorpora criterios basados en evidencia científica reciente y recomendaciones internacionales para fortalecer el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

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La actualización fue coordinada por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva y sustituye disposiciones anteriores que habían quedado rezagadas frente a los avances médicos y normativos.

Nuevas obligaciones para las instituciones de salud

La norma establece lineamientos obligatorios que deberán cumplir todas las unidades médicas del país, tanto en la atención clínica como en la protección de los derechos de los usuarios. Entre los principales aspectos destacan:

Garantizar información clara, suficiente y comprensible para la toma de decisiones. Brindar orientación adecuada durante todo el proceso de atención. Obtener un consentimiento informado que pueda ser revocado en cualquier momento. Proteger la confidencialidad y privacidad de las personas usuarias. Asegurar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Mantener disponibilidad efectiva de estos métodos en las unidades de salud. Facilitar el acceso a anticonceptivos después de eventos obstétricos como parto, cesárea o aborto.

Participación de especialistas y organizaciones

La elaboración de la NOM-005-SSA-2025 contó con la colaboración de organizaciones especializadas en salud sexual y reproductiva, que aportaron observaciones técnicas y jurídicas para fortalecer el enfoque de derechos humanos dentro del documento.

Marisol Escudero Martínez, subdirectora de Incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), destacó que la organización participó activamente en el proceso de revisión y actualización, contribuyendo a reforzar aspectos relacionados con la autonomía y los derechos reproductivos.

Mayor protección para adolescentes y grupos vulnerables

Uno de los cambios más relevantes es que la nueva norma establece criterios más precisos para evitar interpretaciones discrecionales por parte del personal médico y garantizar una atención uniforme.

Entre las principales novedades se encuentran:

Priorizar la autonomía y la decisión informada de las personas usuarias.

Fortalecer la atención confidencial para adolescentes, considerando su edad y circunstancias particulares.

Incorporar medidas de inclusión para personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Definir obligaciones claras para el personal de salud y reducir criterios subjetivos en la prestación de los servicios.

Beneficios para el personal médico

La actualización también busca ofrecer mayor certeza a médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud, al proporcionar lineamientos actualizados sustentados en evidencia científica.

De acuerdo con Mara Zaragoza, subdirectora de Fortalecimiento de Ipas LAC, la nueva norma proporciona herramientas claras para brindar servicios anticonceptivos con apego a los derechos sexuales y reproductivos, además de orientar adecuadamente la atención basada en decisiones libres e informadas.

Con la entrada en vigor de la NOM-005-SSA-2025, México fortalece su marco regulatorio en materia de planificación familiar y anticoncepción, consolidando un modelo que busca garantizar el acceso equitativo a estos servicios desde una perspectiva de derechos humanos, salud pública e inclusión.