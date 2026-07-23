Nueva Ley de Vivienda: los 7 elementos que debe considerar una vivienda adecuada en México.

La Ley de Vivienda en México fue modificada para incorporar un nuevo concepto de “vivienda adecuada”, el cual sustituye al de “vivienda digna y decorosa”.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de abril de 2026 y establece siete criterios que deberán tomarse en cuenta en las políticas públicas relacionadas con vivienda.

La ley contempla distintas modalidades de producción habitacional, incluido el arrendamiento, y establece obligaciones y facultades para autoridades y organismos públicos.

Los siete requisitos que incorpora la Ley de Vivienda

La reforma enumera:

Accesibilidad Adecuación cultural Asequibilidad Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura Habitabilidad Seguridad en la tenencia Ubicación

La ley señala que la accesibilidad busca que las viviendas puedan ser utilizadas por personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con movilidad limitada.

Nueva Ley de Vivienda: los 7 elementos que debe considerar una vivienda adecuada en México.

La asequibilidad establece que los costos de compra, renta o mantenimiento no representen una carga económica desproporcionada para las familias.

En cuanto a la habitabilidad, las viviendas deberán ofrecer espacio suficiente, seguridad estructural y condiciones que protejan a sus habitantes frente a riesgos ambientales o sanitarios . Además, deberán contar con acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica.

La ubicación considera la cercanía con servicios de salud, educación, transporte y centros de trabajo, mientras que la seguridad en la tenencia busca brindar certeza jurídica sobre la propiedad o posesión de la vivienda.

Por su parte, la adecuación cultural plantea que las viviendas respeten las características sociales, culturales y comunitarias de quienes las habitan.

Así impactará la reforma en los programas de vivienda

Los siete criterios incorporados a la Ley de Vivienda serán utilizados como referencia en programas federales relacionados con la construcción, el financiamiento y el acceso a vivienda social.

La reforma también amplía las facultades del Infonavit y el Fovissste para participar en proyectos de construcción, rehabilitación, adquisición y arrendamiento de viviendas, además de desarrollar programas de renta social dirigidos a trabajadores sin acceso a créditos hipotecarios tradicionales.

Con la publicación del decreto en el DOF, las autoridades deberán considerar el nuevo concepto de vivienda adecuada en las políticas públicas, los programas de financiamiento y los desarrollos habitacionales que impulsen en el país.