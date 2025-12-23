La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es considerada un derecho constitucional. Sin embargo, este derecho universal no está exento de obligaciones y controles administrativos .

La Secretaría de Bienestar establece en sus reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de causales que pueden derivar en la suspensión temporal o pérdida definitiva del apoyo económico para quienes incumplan con los lineamientos vigentes.

Cuáles son los motivos de baja de la Pensión Bienestar

Las reglas de operación actualizadas para 2025 y aplicables durante 2026 clasifican las infracciones en tres niveles de gravedad progresiva:

retención

suspensión

baja definitiva.

Esta estructura permite a la autoridad identificar problemas administrativos menores que pueden corregirse, separarlos de situaciones más graves que ameritan la exclusión permanente del padrón de beneficiarios.

Cuándo aplica una retención de la Pensión Bienestar

La retención constituye el primer nivel de alerta cuando la Secretaría detecta inconsistencias que impiden validar la identidad del beneficiario o confirmar que cumple con los requisitos del programa. Entre las causas más frecuentes se encuentran documentos de identidad falsos o que no corresponden a la persona registrada, duplicidad de registros en el padrón donde dos o más perfiles pertenecen a una misma persona, alteración o falsificación de la tarjeta del Banco del Bienestar, y no localización del beneficiario tras dos visitas domiciliarias consecutivas realizadas en diferentes días y horarios.

También se retiene el pago cuando el adulto mayor realiza cobros simultáneos desde múltiples registros, cuando no se presenta a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, cuando no actualiza sus datos ante el Registro Nacional de Población (RENAPO), o cuando acumula dos no cobros consecutivos en el esquema de pago en efectivo. En todos estos casos, la retención funciona como una pausa preventiva que permite al beneficiario aclarar su situación y regularizarse antes de enfrentar consecuencias mayores.

Cuándo se suspende la Pensión del Bienestar

La suspensión representa el segundo nivel de sanción y ocurre cuando el beneficiario no resuelve las causas de retención durante dos bimestres consecutivos. En esta etapa, el apoyo económico queda completamente detenido y no se emiten pagos hasta que la persona acredite haber corregido las irregularidades identificadas.

Confirman causas de baja definitiva de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

Este mecanismo busca dar oportunidad de rectificación antes de aplicar medidas definitivas, reconociendo que muchas inconsistencias pueden deberse a errores administrativos, cambios de domicilio no notificados o desconocimiento de los procedimientos por parte de adultos mayores con limitaciones de movilidad o alfabetización digital.

Causas de baja definitiva de la Pensión

La baja definitiva implica la exclusión permanente del padrón de beneficiarios, obligando a la persona a iniciar completamente de nuevo su registro si desea volver a acceder al apoyo. La causa más común es la defunción del beneficiario, detectada mediante la confronta automática del padrón con la base de datos del RENAPO o notificada por familiares, la persona adulta auxiliar, el Registro Civil o autoridades locales. Una vez confirmado el fallecimiento, el apoyo cesa inmediatamente para evitar cobros indebidos por terceros.

Los errores graves en datos de identificación también derivan en baja definitiva cuando se comprueba que la documentación presentada durante el registro inicial contenía información falsa, alterada o perteneciente a otra persona.

La duplicidad confirmada en el padrón con cobros efectuados representa otra causal grave de baja definitiva. Cuando la Secretaría identifica que una misma persona realizó cobros desde dos o más registros diferentes durante uno o varios bimestres, procede a dar de baja todos los registros involucrados.

Finalmente, no cobrar dos pagos consecutivos sin justificación válida también resulta en baja definitiva del programa. La autoridad interpreta esta conducta como desinterés del beneficiario en recibir el apoyo o como posible indicador de que la persona ya no reside en el país, falleció sin que se notificara oficialmente, o no requiere el recurso económico.

Las inconsistencias en el medio de cobro no atribuibles a fallas del sistema bancario o de Bienestar, así como no recoger la tarjeta durante dos bimestres consecutivos, completan la lista de causales que pueden eliminar permanentemente a un adulto mayor del padrón.