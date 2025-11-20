El Número de Identificación Personal (NIP) es la llave de acceso a los recursos monetarios de cualquier cuenta bancaria . Para los beneficiarios de la Tarjeta Bienestar, mantener esta clave de cuatro dígitos segura y actualizada es un procedimiento fundamental para resguardar sus recursos de posibles fraudes.

Aunque es un trámite sencillo, requiere la presencia del titular y debe ejecutarse directamente en las instalaciones del Banco del Bienestar, ya sea utilizando un cajero automático o mediante la asistencia en ventanilla. La práctica de modificar el NIP con regularidad, idealmente una vez al año , es una barrera crucial contra la vulnerabilidad de la cuenta.

Cómo actualizar el número de NIP

El Banco del Bienestar ofrece a sus usuarios la flexibilidad de realizar el cambio de NIP a través de su red de cajeros automáticos, un proceso ágil y gratuito. Para llevarlo a cabo, se deben seguir estos simples pasos:

El titular debe dirigirse a una sucursal, introducir la tarjeta e ingresar la clave actual. Dentro del menú principal, debe seleccionar la opción “Cambio de NIP” e introducir y confirmar la nueva clave, asegurándose de que sea diferente a la anterior. Una vez completada la operación, el cajero emitirá un comprobante con la confirmación, el cual debe ser conservado como respaldo.

La activación del nuevo NIP es inmediata, aunque se insiste en la necesidad de realizar la gestión con la máxima discreción para evitar la observación por parte de terceros.

Cómo proteger la información bancaria: los consejos de la Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para la protección de la información bancaria.

La entidad subraya que el NIP nunca debe ser compartido con absolutamente nadie, incluidos los empleados del banco, y que debe memorizarse en lugar de ser anotado en papeles o dispositivos móviles.

Cómo proteger y actualizar el NIP de la Tarjeta del Bienestar

Es vital evitar el uso de combinaciones predecibles, como secuencias numéricas simples o fechas personales de fácil acceso. La Condusef aconseja utilizar un NIP diferente para cada tarjeta y cubrir siempre el teclado al ingresar la clave en cualquier terminal para prevenir el espionaje visual o la grabación.

Qué hacer si se olvida el número de NIP

En el caso de que un titular olvide su NIP actual, la única vía para recuperarlo y asignar una nueva clave es la atención directa en una sucursal del Banco del Bienestar.

Este proceso no puede realizarse por teléfono ni en línea, debido a la necesidad de verificar la identidad del cuentahabiente. Para ello, el usuario deberá presentar:

su identificación oficial vigente (como el INE, pasaporte o cédula profesional)

documentación que lo acredite como titular de la cuenta, por ejemplo, la copia del contrato.

Este trámite es personal y, al igual que el cambio regular, es totalmente gratuito.

Una vez obtenido o modificado el NIP, el Banco del Bienestar reitera la importancia de mantener la cautela. La entidad enfatiza que el NIP no debe ser revelado a nadie, ni siquiera a familiares cercanos.

Se debe evitar la utilización de datos personales o fechas de importancia como parte de la clave, y se recomienda cambiarla de inmediato ante cualquier sospecha de que haya sido comprometida. Por último, la revisión periódica de la cuenta, ya sea en cajero o a través de la aplicación bancaria, es un hábito de seguridad indispensable para detectar y reportar a tiempo cualquier movimiento inusual o no reconocido.