Después de las vacaciones de mitad de año, cuándo inician las clases en la Capital y en las principales ciudades de Colombia.

A mitad de cada año, muchas familias enfrentan la recurrente cuestión de cuándo empiezan las clases tras las vacaciones de invierno. Para el 2026, el Ministerio de Educación Nacional, junto con las distintas secretarías territoriales, ha establecido las directrices relacionadas con el calendario escolar 2026 a aplicarse en los colegios oficiales con calendario A, el más prevalente en el ámbito nacional.

Por otro lado, en Bogotá, la Secretaría de Educación ha confirmado que los alumnos pertenecientes a instituciones oficiales reiniciarán sus actividades académicas el lunes 6 de julio y concluirán el ciclo escolar el viernes 27 de noviembre de 2026. La Capital cuenta con un modelo de 40 semanas de instrucción y 12 semanas de receso distribuidas a lo largo del año, que se replica en otras ciudades importantes, aunque con ajustes moderados de acuerdo a cada región.

Calendario escolar 2026: fechas clave en Bogotá y otras capitales

En otras regiones, la estructura del calendario escolar es similar, aunque con fechas específicas. De acuerdo con los cronogramas oficiales recogidos por la prensa nacional, el panorama para las principales ciudades del país es el siguiente:

26 de enero , vacaciones de mitad de año del 22 de junio al 12 de julio , semana de receso entre el 5 y el 12 de octubre y cierre de clases el 6 de diciembre . Medellín : inicio de clases el, vacaciones de mitad de año del, semana de receso entre ely cierre de clases el

Cali : regreso a clases el 26 de enero , receso de mitad de año del 29 de junio al 19 de julio , semana de receso en octubre (5 al 12) y fin de clases el 7 de diciembre .

26 de enero , vacaciones de mitad de año del 22 de junio al 12 de julio , semana de receso del 5 al 12 de octubre y último día de clase el 6 de diciembre . Barranquilla : comienzo del año escolar el, vacaciones de mitad de año del, semana de receso dely último día de clase el

Cundinamarca y Atlántico en general siguen un patrón muy parecido: arranque el 26 de enero, vacaciones entre finales de junio y primeras semanas de julio, receso en octubre y cierre entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre. en general siguen un patrón muy parecido: arranque el 26 de enero, vacaciones entre finales de junio y primeras semanas de julio, receso en octubre y cierre entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre.

En la capital del país, el calendario escolar 2026 en Bogotá para colegios oficiales establece dos semestres académicos. El primer periodo fue del 26 de enero al 21 de junio y el segundo irá del 6 de julio al 29 de noviembre. Entre ambos bloques se intercalan las semanas de receso que establece la ley y la agenda distrital.

Las 12 semanas de descanso estudiantil en Bogotá quedan dispuestas de la siguiente manera: dos semanas de receso entre el 13 y el 25 de enero, una semana durante la Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril), dos semanas de vacaciones de mitad de año (del 22 de junio al 6 de julio) y una semana de receso en octubre (del 5 al 12 de octubre).

El calendario se completa con las vacaciones de fin de año, desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027, constituyendo así una prolongada pausa antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

En departamentos como Antioquia y Magdalena, el calendario oficial también fija el cierre para el 29 de noviembre, siempre manteniendo las 40 semanas lectivas y el receso de octubre.

Después de las vacaciones de mitad de año, cuándo inician las clases en la Capital y en las principales ciudades de Colombia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario escolar 2026: cuánto durará el receso

Es relevante mencionar que los calendarios son aplicables a los colegios oficiales. Las instituciones privadas, aunque normalmente adoptan una estructura análoga, poseen la capacidad de modificar las fechas, siempre que se mantengan las 40 semanas mínimas de clase.

Por lo tanto, se sugiere que cada familia verifique el cronograma directamente con la institución educativa, especialmente en localidades donde coexisten escuelas de calendario A y calendario B.

Respecto al receso, la normativa colombiana estipula que las entidades educativas de preescolar, educación básica y media deben proporcionar 12 semanas de receso estudiantil anualmente. Estas semanas se distribuyen entre las vacaciones de fin de año, el descanso de mitad de año, la Semana Santa y una semana en octubre. En Bogotá, por ejemplo, los estudiantes disfrutarán de pausas en enero, abril, junio-julio, octubre y diciembre, manteniendo un total de 40 semanas lectivas.