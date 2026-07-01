Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo México podrán disfrutar de un fin de semana largo, ya que este viernes 3 de julio no habrá clases, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El motivo de la suspensión de actividades fue confirmado por la SEP y a través del calendario del ciclo 2025-2026 han indicado cuándo será el regreso a las aulas.

¿Por qué se suspenden las clases el viernes 3 de julio?

La SEP informó que ese día no habrá clases debido a la jornada de descarga administrativa y registro de calificaciones.

La SEP declaró feriado largo para preescolar, primaria y secundaria para este viernes 3 de julio. ChatGPT

Durante esta fecha, las maestras y maestros no imparten clases porque se dedican a realizar actividades administrativas relacionadas con el cierre del ciclo escolar, como la captura de calificaciones, revisión de expedientes y actualización de documentación académica.

Por esta razón, los alumnos tendrán un megapuente, ya que al descanso del viernes se suma el fin de semana, por lo que las actividades escolares se reanudarán hasta el lunes 6 de julio.

Esta suspensión aplica para los planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional que siguen el calendario oficial de la SEP.

¿Cuándo son las vacaciones de verano y el próximo ciclo escolar?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones de verano comenzarán el próximo 15 de julio, fecha en la que millones de estudiantes concluirán oficialmente sus actividades académicas.

Con ello, niñas, niños y adolescentes podrán disfrutar de varias semanas de descanso antes de regresar a las aulas para iniciar un nuevo ciclo escolar.

Según el calendario oficial, el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el 31 de agosto de 2026, por lo que los estudiantes tendrán poco más de un mes de vacaciones de verano. Durante ese periodo también se llevarán a cabo actividades de capacitación para docentes y la preparación de los planteles educativos antes del regreso de los alumnos.

Para muchas familias, este puente representa una buena oportunidad para salir de viaje, realizar actividades recreativas o simplemente descansar antes del cierre definitivo del ciclo escolar.

Sin embargo, las autoridades educativas recuerdan que el periodo de clases aún no termina y que, después del puente del viernes 3 de julio, todavía quedan algunos días de actividades escolares antes de iniciar oficialmente las vacaciones de verano.

Si tienes hijos en edad escolar, vale la pena revisar el calendario de la SEP para conocer las próximas fechas importantes y evitar confusiones durante el cierre del ciclo escolar.