Las autoridades alertaron sobre una modalidad de fraude que busca obtener información personal mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.

El Banco del Bienestar lanzó un aviso urgente dirigido a todas las personas que reciben apoyos de los Programas para el Bienestar, luego de detectar intentos de fraude mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto que simulan ser comunicaciones oficiales.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta y evitar compartir información personal o bancaria, ya que los delincuentes buscan engañar a los beneficiarios con el pretexto de actualizar sus datos o mantener activos sus apoyos.

Las autoridades alertaron sobre una modalidad de fraude que busca obtener información personal mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto. Fuente: Shutterstock

El Banco del Bienestar lanzó un aviso urgente para todos los beneficiarios Y alertó sobre llamadas y mensajes falsos

A través de un aviso oficial, el Banco del Bienestar informó que ninguna persona debe proporcionar información personal si recibe una llamada telefónica o un mensaje de texto supuestamente enviado por la institución o por la Secretaría de Bienestar para solicitar una actualización de datos.

De acuerdo con el organismo, este tipo de comunicaciones forman parte de un engaño cuyo objetivo es obtener información sensible de los beneficiarios para cometer fraudes o suplantación de identidad.

La dependencia reiteró que cualquier solicitud de datos personales por estos medios debe considerarse sospechosa, por lo que recomendó cortar la comunicación y no responder los mensajes.

Qué datos no debes compartir nunca si recibes este tipo de mensajes

El organismo recordó que la actualización de información personal no se realiza mediante llamadas o mensajes de texto enviados de forma masiva, por lo que cualquier contacto de este tipo debe generar desconfianza.

En este sentido, las autoridades insistieron en que los beneficiarios no deben proporcionar datos personales, bancarios ni documentación a través de llamadas telefónicas, mensajes SMS o aplicaciones de mensajería cuando la solicitud provenga de supuestos representantes del Banco del Bienestar.

Además, pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales para evitar caer en este tipo de fraudes que buscan aprovecharse de los beneficiarios de los programas sociales.

Qué hacer si recibes una llamada o mensaje de estafa en nombre del Banco del Bienestar

El Banco del Bienestar recomendó no responder llamadas ni mensajes en los que se soliciten datos personales con el argumento de actualizar el expediente o mantener vigente algún apoyo social.

Asimismo, pidió no compartir información con terceros y evitar proporcionar datos que puedan comprometer la seguridad de las cuentas o de los beneficios que reciben los derechohabientes.

Finalmente, la institución reiteró que cualquier comunicación relacionada con los Programas para el Bienestar debe verificarse a través de los canales oficiales. Si alguien se hace pasar por personal del Banco del Bienestar o de la Secretaría de Bienestar para solicitar información, la recomendación es no responder, no compartir datos y reportar el intento de fraude.