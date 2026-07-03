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Miles de contribuyentes desconocen que una deuda fiscal elevada puede tener consecuencias mucho más allá de multas e intereses. En determinados casos, el Gobierno de Estados Unidos puede bloquear la emisión de nuevos pasaportes, impedir su renovación e incluso solicitar la revocación de documentos ya vigentes.
La medida surge de una coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, que permite restringir los pasaportes de personas con importantes deudas tributarias federales sin resolver.
El trámite que puede bloquear o revocar tu pasaporte en Estados Unidos
Según información oficial del IRS, una persona puede ser certificada como deudor tributario grave si mantiene una deuda federal exigible superior a 66,000 dólares, entre impuestos, intereses y multas. Este umbral se ajusta periódicamente según la inflación.
¿Cuándo se aplica esta medida?
Para que el IRS aplique esta certificación, primero debe haber iniciado acciones formales de cobro, como:
- La presentación de un gravamen fiscal federal
- La emisión de un embargo tributario (levy)
- El agotamiento de ciertas instancias administrativas.
Así quedan los pasaportes de quienes postergaron este trámite
Una vez que el IRS certifica la deuda ante el Departamento de Estado, las autoridades pueden tomar alguna de estas acciones:
- Negar la emisión de un nuevo pasaporte
- Rechazar una solicitud de renovación
- Suspender un trámite de renovación en curso
- Revocar un pasaporte vigente en determinados casos.