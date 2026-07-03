Oficial El Gobierno de Estados Unidos dejará sin validez los pasaportes de todos los ciudadanos y extranjeros que postergaron el trámite de actualización.

Miles de contribuyentes desconocen que una deuda fiscal elevada puede tener consecuencias mucho más allá de multas e intereses. En determinados casos, el Gobierno de Estados Unidos puede bloquear la emisión de nuevos pasaportes, impedir su renovación e incluso solicitar la revocación de documentos ya vigentes.

La medida surge de una coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, que permite restringir los pasaportes de personas con importantes deudas tributarias federales sin resolver.

El trámite que puede bloquear o revocar tu pasaporte en Estados Unidos

Según información oficial del IRS, una persona puede ser certificada como deudor tributario grave si mantiene una deuda federal exigible superior a 66,000 dólares, entre impuestos, intereses y multas. Este umbral se ajusta periódicamente según la inflación.

¿Cuándo se aplica esta medida?

Para que el IRS aplique esta certificación, primero debe haber iniciado acciones formales de cobro, como:

La presentación de un gravamen fiscal federal

La emisión de un embargo tributario (levy)

El agotamiento de ciertas instancias administrativas.

El Gobierno de Estados Unidos dejará sin validez los pasaportes de todos los ciudadanos y extranjeros que postergaron el trámite de actualización.

Así quedan los pasaportes de quienes postergaron este trámite

Una vez que el IRS certifica la deuda ante el Departamento de Estado, las autoridades pueden tomar alguna de estas acciones:

Negar la emisión de un nuevo pasaporte

Rechazar una solicitud de renovación

Suspender un trámite de renovación en curso

Revocar un pasaporte vigente en determinados casos.

La decisión final sobre la emisión, limitación o revocación del pasaporte queda en manos del Departamento de Estado.