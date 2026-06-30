Confirmado por Educación: inician las vacaciones y todos los alumnos tendrán más de 40 días de descanso por este motivo. (Representación creada con IA)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene sin cambios el calendario escolar 2025-2026 para la educación básica. De acuerdo con el programa oficial, el ciclo concluirá el miércoles 15 de julio de 2026 y las vacaciones de verano comenzarán al día siguiente, una vez cerradas las actividades del año lectivo.

El receso se extenderá por más de 40 días, ya que las clases del nuevo ciclo se reanudarán hasta el lunes 31 de agosto de 2026. Antes de organizar viajes o cursos de verano, conviene tener a la mano las fechas oficiales del periodo de vacaciones para planificar con anticipación.

Cuándo inician las vacaciones de verano 2026 y hasta qué día se extienden

Según el calendario oficial, el miércoles 15 de julio de 2026 será el último día de clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. A partir del jueves 16 de julio arranca el receso, que se prolongará hasta el domingo 30 de agosto de 2026.

El lunes 31 de agosto corresponde al regreso a las aulas y al inicio del ciclo escolar 2026-2027, por lo que esa fecha ya no forma parte del descanso. En total, el periodo abarca más de seis semanas, equivalentes a más de 40 días corridos de vacaciones para los estados que siguen el calendario federal.

El lunes 31 de agosto corresponde al regreso a las aulas y al inicio del ciclo escolar 2026-2027. ChatGPT

Por qué la SEP no cambió el calendario pese a la propuesta de adelantarlo

En los meses previos al cierre surgieron planteamientos para terminar antes el ciclo, debido a las altas temperaturas registradas en varias regiones y a la organización del Mundial de futbol 2026. La propuesta llegó a contemplar el adelanto del fin de clases al 5 de junio.

Sin embargo, la SEP descartó esa modificación y conservó las fechas establecidas en el Acuerdo número 18/06/25, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025. Aun así, algunas entidades concluyeron antes por el calor extremo o por ajustes administrativos locales, decisiones que no alteraron el calendario nacional.

Las fechas aplican para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El calendario es de observancia obligatoria en todo el país y contempla 185 días efectivos de clase; las autoridades educativas estatales solo pueden realizar ajustes cuando existen condiciones extraordinarias, siempre que se respete el mínimo de días establecido.

Aunque el receso para los alumnos arranca el 16 de julio, el personal docente y directivo continúa con tareas administrativas de cierre, como la integración de documentación y la entrega de boletas y certificados. Durante el ciclo también se programaron jornadas sin clases para los estudiantes —la última sesión del Consejo Técnico Escolar se realizó el 26 de junio—, destinadas al trabajo de planeación y evaluación de los maestros.

Fechas clave del cierre del ciclo escolar 2025-2026

Miércoles 15 de julio de 2026: último día de clases para educación básica.

Jueves 16 de julio de 2026: inicio de las vacaciones de verano.

Domingo 30 de agosto de 2026: último día del periodo vacacional.

Lunes 31 de agosto de 2026: regreso a clases e inicio del ciclo 2026-2027.

Para confirmar si tu estado aplicó algún ajuste, revisa el calendario escolar oficial de la SEP y los comunicados de la autoridad educativa de la entidad donde se ubica la escuela, ya que cada secretaría estatal publica sus propias fechas de cierre administrativo.