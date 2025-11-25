La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, publicó su informe más reciente del programa Quién es Quién en los Precios, correspondiente del 10 al 14 de noviembre, donde se compararon los costos de la canasta básica Familiar en distintas regiones del país. Según el director de la Profeco, Iván Escalante, el objetivo es que los consumidores “puedan elegir establecimientos con precios justos”.

Los datos evidencian grandes diferencias entre supermercados, tanto a nivel regional como nacional. Mientras varias cadenas de supermercados se ubicaron por debajo de la meta de $910 por canasta, un establecimiento superó ampliamente ese límite, convirtiéndose en el más caro y menos recomendable del país.

Precios de la Canasta Básica Familiar, México Profeco

Atención: este e el supermercado con el precio más alto del país

El monitoreo nacional señaló que Ley Tres Ríos, ubicado en Culiacán, vendió la canasta básica en $944.14, el costo más elevado registrado en México durante el periodo analizado.

Es el único establecimiento que rebasó los $930.

Superó por más de $200 al más barato del país.

Aparece marcado con una “X” roja en el reporte oficial.

“Acá les compartimos la información sobre el monitoreo que hicimos… para que comparen y elijan los establecimientos con los precios justos”, reiteró Escalante.

Las tiendas con mejores precios en México

En contraste, Bodega Aurrera Morelia Este ofreció la canasta en 736.20, colocándose como el proveedor más accesible a nivel nacional.

Otros supermercados como Chedraui Andonegui y Soriana Híper Cancún también destacaron por mantener precios bajos en sus regiones.

Estos resultados permiten a los consumidores identificar opciones más económicas y evitar establecimientos donde la canasta básica supera significativamente el promedio nacional.

Precios de la Canasta Básica Familiar en tiendas. Profeco

Estas son las tiendas con los precios más altos

La Secretaria de Economía y Profeco reportaron las tiendas con los preciosa más altos:

Soria Híper Cantil: 887.00 H-E-B Ejército: 890.53 Super Aki Crucero: 917.60

Desde el Gobierno de México publicaron en la sección Quién es Quién, el listado de los grandes supermercados y tiendas donde es mucho más favorable comprar y dónde no.