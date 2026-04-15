Aunque no se trata de un feriado oficial ni de un fin de semana, los bancos suspenderán completamente sus operaciones durante 24 horas en una fecha clave que muchos usuarios suelen pasar por alto. La medida, confirmada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, impactará tanto a quienes necesitan hacer trámites presenciales como a quienes dependen de ciertos servicios financieros en ventanilla. La razón detrás de este cierre total responde a la conmemoración del Día del Empleado Bancario, celebrado cada 12 de diciembre. Durante esa jornada, las sucursales en todo el país bajan sus cortinas, por lo que millones de usuarios deben organizar sus operaciones para no quedarse sin acceso a servicios clave. El 12 de diciembre, los bancos en México no abrirán sus puertas al público. Esto significa que no habrá atención en sucursales para realizar trámites como depósitos en ventanilla, cobro de cheques, apertura de cuentas o contratación de productos financieros. Aunque muchas personas desconocen esta fecha, se trata de una suspensión oficial de actividades dentro del sector bancario. Por eso, si tenías pensado realizar algún movimiento importante ese día, lo mejor será adelantarlo o reprogramarlo para evitar complicaciones. Cabe destacar que algunas sucursales ubicadas dentro de supermercados o plazas comerciales pueden operar, pero suelen registrar alta demanda, largas filas y tiempos de espera más prolongados. Durante el cierre, todas las operaciones presenciales quedarán suspendidas. Sin embargo, no todo estará completamente detenido. Seguirán funcionando con normalidad: Esto significa que podrás retirar efectivo, hacer transferencias, pagar servicios o consultar tu saldo sin problema, siempre y cuando utilices canales digitales o automatizados. Para no verte afectado por este cierre, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda tomar previsiones con anticipación. Algunas medidas clave: Además, es importante recordar que la propia CONDUSEF también suspenderá sus servicios ese día, por lo que cualquier asesoría o reclamación deberá esperar hasta el siguiente día hábil.