Hace más de un siglo, Nikola Tesla ya preveía un tipo de arma que podría transformar de manera radical la guerra. No imaginaba tanques ni aviones, sino máquinas controladas a distancia que operarían sin poner en riesgo a los soldados, anticipando lo que actualmente conocemos como drones militares.
Su visión integraba la innovación tecnológica con un propósito más ambicioso: concebir un mecanismo de disuasión que hiciera la guerra tan peligrosa y costosa que ningún país deseara iniciarla.
En este sentido, reflexionaba sobre la tecnología avanzada no únicamente como un símbolo de poder, sino como un medio para alcanzar la paz global.
Nikola Tesla y la primera demostración pública de control remoto
En 1898, durante la Exposición Eléctrica Internacional de Nueva York, Nikola Tesla exhibió un pequeño bote que podía ser controlado a través de ondas de radio. Para ese tiempo, este logro resultaba excepcional: ningún inventor anterior había proporcionado un control de un objeto a distancia sin intervención física directa.
La presentación no solo validó la efectividad de la tecnología inalámbrica, sino que también generó la idea de vehículos de combate autónomos, anticipando conceptos que en la actualidad constituyen la base de los drones militares contemporáneos.
De la patente al concepto de armas autónomas y de control remoto
El diseño del inventor no representaba únicamente un avance técnico; también simbolizaba una visión estratégica: la creación de máquinas que pudieran operar sin necesidad de intervención humana directa podría resultar en un riesgo tan elevado que ninguna nación se atrevería a iniciar un conflicto bélico con otra.
Este enfoque prevé los debates contemporáneos relacionados con el uso de drones militares, que integran precisión tecnológica con consideraciones éticas sobre el control humano en situaciones de combate.
En 1898, el inventor no se limitó a las demostraciones, sino que patentó un “aparato para controlar vehículos en movimiento” que podía funcionar a través de impulsos eléctricos transmitidos por aire, agua o tierra.
Cómo Tesla se adelantó a los drones militares y a los dilemas éticos de nuestro tiempo
Su visión nos recuerda que la innovación puede ser un arma de doble filo: capaz de disuadir conflictos, pero también de generar nuevas formas de poder militar que desafían las leyes de la guerra y la moralidad internacional.
Los conceptos sobre control remoto y automatización de armas sentaron las bases de los drones que hoy operan en conflictos de todo el mundo. Su predicción muestra no solo una capacidad tecnológica extraordinaria, sino también plantea preguntas éticas que siguen vigentes: ¿pueden estas máquinas proteger vidas humanas mientras multiplican la capacidad de destrucción?