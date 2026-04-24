El uso de drones en Colombia vuelve a estar bajo la lupa de las autoridades, en medio de un crecimiento sostenido de estos dispositivos tanto para fines recreativos como profesionales. La reactivación de campañas oficiales busca reforzar el cumplimiento de las normas y evitar incidentes que puedan afectar la seguridad aérea o a terceros. La advertencia es clara: operar un dron sin respetar la regulación vigente puede derivar en sanciones económicas elevadas y consecuencias legales. Las multas pueden alcanzar hasta los $20 millones COP si se incumplen las condiciones establecidas por las autoridades aeronáuticas. Según informó El Tiempo, uno de los principales problemas detectados por las autoridades es el uso indebido de drones en espacios no habilitados. Muchas personas los operan en parques o zonas abiertas sin verificar si están permitidos, lo que puede implicar una infracción directa. También es frecuente el vuelo en zonas residenciales sin considerar riesgos como la invasión de la privacidad o posibles daños a terceros. Aunque se trate de espacios conocidos, esto no elimina las obligaciones legales ni los riesgos asociados. Otro de los errores más graves es sobrevolar aglomeraciones, como conciertos o manifestaciones. En estos casos, una falla técnica podría provocar accidentes con múltiples personas involucradas, lo que agrava las consecuencias. Las autoridades han insistido especialmente en evitar el uso de drones cerca de aeropuertos o en áreas con tráfico aéreo. Estas zonas son altamente sensibles, ya que cualquier interferencia puede comprometer operaciones aéreas y generar situaciones de riesgo. Además, muchos usuarios no verifican límites de altura ni condiciones de vuelo antes de operar sus equipos. Este tipo de descuidos aumenta la probabilidad de incidentes. A esto se suma la pérdida de control del dron durante el vuelo, una situación que puede derivar en accidentes si no se mantiene supervisión constante del dispositivo. Uno de los puntos que más remarcan los expertos es que la regulación no distingue entre uso recreativo o profesional. Todos los operadores deben cumplir con las mismas reglas, ya que incluso un dron pequeño es considerado una aeronave no tripulada. Estas disposiciones están contenidas en el reglamento aeronáutico, que establece condiciones obligatorias para cualquier tipo de operación. Ignorar estas normas no solo implica riesgos, sino también sanciones económicas importantes. De acuerdo con la normativa vigente, operar drones sin permisos, en zonas restringidas o incumpliendo las reglas puede derivar en multas de hasta 55 salarios mínimos mensuales, lo que equivale aproximadamente a $20 millones. Este endurecimiento en el control responde al aumento del uso informal de drones y a la necesidad de garantizar la seguridad tanto en el espacio aéreo como en tierra. Por eso, las autoridades recomiendan informarse previamente y operar siempre dentro del marco legal.