Las Fuerzas de Sistemas no Tripulados (USF) de Ucrania han logrado interceptar drones Shahed rusos, los cuales están equipados con un sistema portátil de misiles antiaéreos. Estos misiles, comúnmente conocidos por sus siglas en inglés MANPADS, son generalmente lanzados desde tierra, lo que convierte a estos drones en un avance significativo en ingeniería bélica. De acuerdo con informes de medios ucranianos, es la primera ocasión en que se equipa con este tipo de armamento a un sistema de munición merodeadora, cuya capacidad ofensiva se fundamenta en la carga explosiva que detona al impactar contra un objetivo. Esto transforma a los Shahed en una amenaza no solo para los objetivos terrestres, sino también para la aviación ucraniana que los persigue y abate. Imágenes del Shahed han sido divulgadas por el especialista ucraniano en tecnología militar, Serhii Beskhrestnov, en su canal de Telegram. En dicho espacio, el experto ha afirmado que el dron fue interceptado el pasado sábado y ha proporcionado algunos detalles sobre el modo de uso de esta nueva tecnología de guerra. Para comprender la magnitud del avance, es necesario señalar que los MANPADS son armas ligeras de defensa aérea que se disparan desde el hombro y están diseñadas para enfrentarse a aeronaves que vuelan bajo, helicópteros, drones y misiles de crucero. Su portabilidad y relativa sencillez los han convertido en un elemento habitual de los campos de batalla. Ni Beskrestnov ni las USF han proporcionado información adicional sobre el MANPADS utilizado; sin embargo, de acuerdo con el análisis de las imágenes realizado por el medio militar ucraniano Militar NYI, se identifica como un 9K333 Verba. La principal novedad de este modelo de misiles radica en un buscador óptico espiral que cuenta con tres sensores para distinguir entre objetivos y señuelos. Beskrestnov ha indicado que el dron “está equipado con una cámara y un módem de radio” y que “el misil lo lanza el operador del Shahed, que lo controla desde el territorio de la Federación Rusa”. El consejo del experto para los pilotos ucranianos ha sido no acercarse a los drones de frente sin asumir que su única arma es la carga explosiva.