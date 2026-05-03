El pasaporte y la visa americana son documentos esenciales para todas las personas que desean visitar Estados Unidos, pues en la mayoría de los casos las autoridades los solicitarán para poder habilitar el viaje. En ese sentido, de manera previa y precautoria, es esencial corroborar un dato clave para evitar cualquier tipo de inconveniente migratorio: que tanto el visado como la identificación internacional tengan validez al momento de ingresar al país. El Departamento de Estado aseguró que las visas válidas emitidas en pasaportes caducados mantienen su validez al momento de ingresar al país. No obstante, también será necesario presentar un pasaporte en vigencia. En estas situaciones, se debe viajar entonces con doble documento: uno con la visa válida y otro actualizado con los datos correctos. Se advierte además sobre la importancia de nunca arrancar, recortar o rasgar una visa americana de un pasaporte para colocarlo en otro, pues perderá automáticamente toda su validez dado que el visado siempre debe mantenerse en el documento en el que fue emitido por primera vez. De no contar con un pasaporte al día, se prohibirá el ingreso al país. De acuerdo con lo especificado, Estados Unidos sólo exige una visa vigente al momento de ingresar, pero no es inconveniente que caduque durante la estadía. “Podrás permanecer en Estados Unidos durante tu periodo autorizado de estancia, incluso si tu visado expira durante el tiempo que estés en el país”, se indica.