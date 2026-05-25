A partir del 1 de agosto de 2025, todos los trámites relacionados con actas de nacimiento deberán realizarse en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil www.miregistrocivil.gob.mx. Esta actualización en los trámites tiene como objetivo unificar los procesos y reforzar la validez digital del documento.

Ambos documentos son válidos, sin embargo, la certificada es la que se requiere para trámites oficiales, ya que acredita de manera plena la identidad de una persona ante las autoridades o instituciones.

El acta de nacimiento certificada incluye la información de registro, identidad jurídica y una serie de medidas de seguridad electrónicas y físicas para prevenir alteraciones o falsificaciones, siendo así la versión oficial con validez legal.

Por otro lado, el acta de nacimiento actualizada contiene la información correcta y vigente de la persona, registrada en la Base de Datos Nacional del Registro Civil. Se trata de una versión revisada que garantiza que la información esté actualizada.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que antes de realizar el trámite de descargar y abonar por una acta de nacimiento, es fundamental comprender que existen dos tipos de actas: el acta de nacimiento actualizada y el acta de nacimiento certificada. A continuación, explicaremos cómo identificar cada una.

La diferencia entre acta de nacimiento actualizada y acta de nacimiento certificada: ¿qué tiene cada una y para qué sirven?

Cómo obtener una copia digital del acta certificada

Para obtener una copia certificada digital, se requiere acceder a la Plataforma Nacional de Registro Civil y satisfacer ciertos requisitos esenciales:

Contar con una cuenta en Llave MX

Tener a mano la CURP o los datos del acta (nombre, fecha y lugar de nacimiento).

Realizar el pago en línea, cuyo costo varía según el estado o el país en el que se encuentre.

El pago puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse. Asimismo, la consulta para corroborar datos es gratuita, mientras que la impresión o descarga del acta certificada tiene un costo establecido.

La diferencia entre acta de nacimiento renovada y acta de nacimiento certificada: ¿qué contiene cada una y para qué se utilizan?

¿Cuándo se requiere el acta de nacimiento certificada?

El acta certificada es un documento crucial para validar la identidad en diversos trámites legales, educativos o relacionados con la seguridad social y su presentación es esencial en organismos oficiales. Este documento es fundamental para: