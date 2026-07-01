A partir de este mes, las operaciones elevadas con dinero en efectivo tendrán nuevos requisitos para los clientes de distintos bancos en México. La medida aplicará a quienes realicen depósitos o retiros de grandes sumas, fortaleciendo así a los mecanismos de seguridad y supervisión dentro del sistema financiero.

La disposición involucra a entidades financieras como BBVA México, Banorte, Banamex, Banco Azteca, Santander y demás entidades afiliadas a la Asociación de Bancos de México (ABM). El objetivo es reforzar el control de operaciones en efectivo de alto valor y contribuir a la prevención de fraudes, robo de identidad y lavado de dinero.

Oficial y confirmado | BBVA México, Banorte y Banamex suman un nuevo requisito para realizar depósitos y retiros de dinero por un nuevo esquema de seguridad

Conoce los requisitos para operar grandes sumas de dinero y evita problemas con las autoridades correspondientes.

Requisitos para depósitos y retiros en efectivo

Desde el 1 de julio de 2026, cualquier depósito o retiro en efectivo por un monto igual o superior a 140,000 pesos requerirá la presentación obligatoria de una identificación oficial vigente.

La medida se aplicará en todas las sucursales bancarias del país y abarcará tanto depósitos como retiros de efectivo. Además, la ABM informó que los depósitos realizados en cuentas concentradoras de bancos e instituciones financieras deberán estar correctamente referenciados, en línea con las nuevas disposiciones regulatorias.

Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar la trazabilidad de los recursos y reducir riesgos relacionados con operaciones ilícitas.

¿Qué documentos solicitan los bancos?

El nuevo requisito no sustituye los controles que ya existen, sino que agrega una capa adicional de verificación para operaciones de alto monto.

Cuando un cliente realice un depósito o retiro superior a 140,000 pesos, el personal bancario deberá corroborar su identidad mediante una identificación oficial vigente. Si el documento no se presenta, está vencido o los datos no coinciden con la información registrada, la operación podrá ser rechazada.

Entre las identificaciones aceptadas se encuentran:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte mexicano vigente

Cédula profesional

Solicitud de datos biométricos

Además de la identificación oficial, las instituciones financieras podrán requerir al menos un dato biométrico para validar la identidad del cliente, como:

Huella dactilar

Reconocimiento facial

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero y mejorar el monitoreo de operaciones que involucren grandes cantidades de efectivo. Con ello, los bancos buscan tener un mayor control sobre el origen y destino de los recursos que circulan dentro del sistema financiero.