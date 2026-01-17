Después de poco más de cuatro décadas en la compañía, Nemak activó el cambio en su máxima conducción. El fabricante de autopartes anunció que Armando Tamez Martínez dejará la dirección general el próximo 31 de marzo de 2026, tras 13 años al frente de la empresa, como parte de un plan de sucesión aprobado por su Consejo de Administración.

A partir del 1 de abril de 2026, Hervé Boyer asumirá el cargo como nuevo director general, en una transición que la empresa definió como “cuidadosamente estructurada”.

“Bajo el liderazgo de Armando, Nemak ha logrado avances significativos y ha establecido una base sólida para su crecimiento futuro, incluyendo una transformación exitosa que llevó a la incorporación de componentes estructurales y de electrificación”, dijo Álvaro Fernández, presidente del Consejo de Administración, en un comunicado.

El documento explica que Boyer es ingeniero por la École Centrale de Nantes y cuenta con formación ejecutiva en Harvard Business School e INSEAD. Recientemente, se desempeñó como director global de Operaciones de Nexteer Automotive, y acumula más de 30 años de experiencia internacional en la industria automotriz.

El movimiento en las piezas clave de Nemak ocurre en un momento clave no solo para la propia empresa sino también para la industria automotriz que se encuentra en una reconfiguración en las cadenas de suministro, una marcada electrificación y presiones en los costos.

Al tercer trimestre de 2025, la empresa regiomontana reportó un incremento de 0.16% en los ingresos para totalizar en u$s1,226 millones; mientras que la utilidad neta se ubicó en 24.6 millones desde los 5.4 millones reportados en el mismo periodo del año previo.

Para los próximos meses, la fabricante de componentes de aluminio para autos espera alcanzar su pronóstico de EBITDA de u$s600 millones para el 2025 y, en paralelo, espera que la adquisición GF Casting Solutions, una empresa de aligeramiento en componentes de fundición, sea concretada pronto.