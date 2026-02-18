Están ahí desde siempre, cosidas en el interior de remeras, vestidos y blusas, pero casi nadie les presta atención. Son esas pequeñas tiritas de tela que asoman cerca de los hombros o el cuello y que, para muchos, solo resultan molestas. De hecho, no son pocos los que las cortan apenas estrenan la prenda, sin imaginar que cumplen una función específica. En realidad, las tiras que se encuentran en el interior de algunas prendas —generalmente confeccionadas en raso o en plástico transparente— están diseñadas para facilitar su correcto colgado y evitar que la prenda se deforme o se maltrate con el paso del tiempo. Por ejemplo, en vestidos o blusas de tela delicada, estas tiras permiten sujetar la prenda directamente a la percha, evitando que el peso recaiga únicamente sobre los tirantes o el escote, lo que podría provocar que se estiren o pierdan su forma original. Además, contribuye a mantener la prenda en su lugar, evitando que se deslice de la percha y termine en el suelo, donde podría ensuciarse, arrugarse o incluso deteriorarse. Suelen ser más frecuentes en la ropa de mujer por el propio diseño y construcción de estas prendas. En la mayoría de los casos, las tiras interiores —ya sean de sujeción o ajuste— se incorporan con mayor regularidad en prendas femeninas porque muchas de ellas presentan escotes más pronunciados, aberturas amplias o cortes más estructurados que requieren un soporte adicional. Este tipo de recursos cumplen varias funciones: ayudan a mantener la prenda en su lugar, evitan que se deslice de los hombros, permiten fijarla al sostén y contribuyen a conservar la forma original del diseño. Además, en vestidos, blusas o tops con telas más ligeras o fluidas, estas tiras internas resultan útiles para aportar estabilidad sin alterar la estética exterior. Si quieres colgar correctamente tus prendas en el vestidor, debes usar las tiras de raso que se encuentran en su interior y seguir los siguientes pasos: