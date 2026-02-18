El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargado de aplicar la legislación fiscal y aduanera en México, con el objetivo de garantizar que las personas físicas y morales cumplan con sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación (CFF), las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos - a través de los impuestos- conforme a las leyes fiscales respectivas. Por lo tanto, quienes incumplan con esta obligación podrán hacerse acreedores a distintas sanciones. Las penalizaciones incluyen multas económicas, aplicación de recargos, restricciones operativas, afectaciones en el historial crediticio e incluso, en los casos de mayor gravedad, sanciones de carácter penal que podrían derivar en penas de prisión. La naturaleza y el alcance de las medidas dependerán del tipo de infracción cometida y de la gravedad de la conducta. En este contexto, es importante precisar que el incumplimiento de obligaciones fiscales no siempre se limita a la generación de adeudos o recargos administrativos. Cuando la conducta del contribuyente implica el uso de engaños, simulaciones o el aprovechamiento de errores para omitir total o parcialmente el pago de contribuciones, o bien para obtener un beneficio indebido en perjuicio del erario, la conducta puede configurar el delito de defraudación fiscal. La defraudación fiscal se encuentra tipificada en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y constituye una infracción de carácter penal, no únicamente administrativa. Esto significa que, además de multas y actualizaciones, el responsable puede enfrentar un proceso penal ante las autoridades competentes. Dependiendo del monto de lo defraudado y de las circunstancias específicas del caso, la sanción puede incluir penas de prisión que, en los supuestos menos gravosos previstos por la ley, pueden iniciar desde tres meses. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que comete el delito de defraudación fiscal “quien, con uso de engaños o aprovechamientos de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”. Asimismo, indica que el delito se sancionará con las siguientes penas: Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión. Por último, si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%.