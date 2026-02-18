En el marco de una situación económica complicada para México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo contundente para frenar el acoso de los bancos a través de llamadas de cobranza. A partir de ahora, las entidades financieras que excedan los límites permitidos de contacto podrían enfrentarse a severas sanciones administrativas y económicas. Muchas personas consideran un hostigamiento cuando los bancos intentan cobrar deudas a través de llamados telefónicos; los cuales muchas veces suceden en horarios no laborales o hacia personas que no son los titulares de las deudas. El máximo tribunal del país determinó que, si bien los bancos tienen el derecho de reclamar el pago de un crédito, no pueden hacerlo de cualquier manera ni en cualquier momento. Otros derechos, como el derecho a la privacidad y la integridad emocional de las personas, no estarán delante del interés comercial de la industria bancaria. El fallo establece que las prácticas de cobranza deben alinearse con los principios de respeto y razonabilidad. Entre los puntos clave que la SCJN analizó para fundamentar este revés a la banca destacan: Con esta nueva interpretación jurídica, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tendrá mayores herramientas para intervenir. Los bancos que ignoren estos límites podrán ser sancionados con multas que escalan dependiendo de la gravedad y la reincidencia del hostigamiento. “El derecho al cobro no faculta a las instituciones para invadir la esfera privada del ciudadano de forma desproporcionada”, señala parte del criterio jurídico que ahora es referente para todo el sistema financiero mexicano. Para los usuarios, este fallo representa una victoria significativa, ya que podrán denunciar formalmente cualquier exceso en las tácticas de recuperación de cartera, obligando a los despachos de cobranza y bancos a profesionalizar sus métodos y respetar la tranquilidad de los clientes.