Obtener una licencia de conducir o renovar este documento en Yucatán puede ser más accesible durante 2026 gracias a los estímulos fiscales establecidos por el Gobierno estatal. El programa contempla el trámite 100% gratis o un descuento del 50% en determinados casos, siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.
Según el Decreto 143/2025, el beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y solo considera a las licencias con vigencia de dos años.
¿Quiénes pueden tramitar la licencia de conducir gratis en Yucatán?
El programa contempla una exención del 100% para determinados grupos que acrediten su situación ante las autoridades. Las personas que pueden obtener la licencia o permiso sin pagar el derecho correspondiente son:
- Amas de casa: mujeres que no perciban remuneración por las labores que realizan en el hogar y que no cuenten con otra fuente de ingresos.
- Estudiantes: alumnos inscritos en instituciones educativas públicas o privadas que acrediten contar con una beca vigente otorgada por alguna dependencia gubernamental.
- Personas desempleadas: quienes se encuentren sin trabajo y necesiten obtener la licencia para incorporarse a un empleo formal y remunerado.
¿Qué documentos y requisitos se necesitan para obtener el descuento o la gratuidad?
Los interesados deben presentar ante la autoridad correspondiente los documentos que permitan comprobar que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.
- Amas de casa: deben presentar una constancia que acredite su oficio, expedida por la Unidad de Gestión y Orientación de la Jefatura del Despacho del Gobernador o por el DIF Yucatán.
- Estudiantes: deben presentar una constancia de inscripción vigente y el documento oficial que acredite que cuentan con una beca otorgada por una dependencia gubernamental.
- Personas desempleadas: deben presentar una constancia expedida por el Servicio Nacional de Empleo Yucatán y un escrito firmado por el contratante en el que se solicite el documento para que la persona pueda incorporarse al empleo remunerado.
Descuento del 50% en la licencia de conducir: quiénes pueden acceder
También está disponible el descuento del 50% en licencias con vigencias de dos años, beneficio que se aplica para estas personas:
- Trabajadores en activo, ya sean asalariados o no asalariados
- Jubilados y pensionados.
Justamente, deben acreditar sus percepciones mediante constancia de seguridad social, último recibo de nómina o constancia expedida por la agrupación sindical, según corresponda.
A su vez, el promedio diario de sus percepciones no debe superar 4.5 veces el salario mínimo general vigente en Yucatán. Las constancias y comprobantes de percepciones o ingresos de los trabajadores en activo no deben tener una antigüedad mayor a un mes.
¿Cuáles son los costos vigentes para licencias y renovaciones?
Las tarifas normales para las licencias con vigencia de dos años varían de acuerdo con el tipo de vehículo o servicio. Para quienes cumplen con los requisitos del descuento del 50%, el costo se reduce a la mitad:
|Categoría (2 años)
|Precio normal
|Precio con descuento
|Automovilista
|$845
|$422.50
|Chofer
|$985
|$492.50
|Motociclista
|$422
|$211
|Persona con discapacidad, automóvil o motocicleta
|$302
|$151
|Servicio público y carga
|$1,830
|$915
Las personas que cumplen los requisitos para la exención del 100% no deben pagar el derecho correspondiente al trámite beneficiado. En cambio, las licencias con vigencia de 3 y 5 años no están contempladas en estos estímulos fiscales, por lo que mantienen sus tarifas ordinarias.