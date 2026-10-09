El beneficio incluye a estudiantes con beca, amas de casa y desempleados, además de trabajadores, jubilados y pensionados.

Obtener una licencia de conducir o renovar este documento en Yucatán puede ser más accesible durante 2026 gracias a los estímulos fiscales establecidos por el Gobierno estatal. El programa contempla el trámite 100% gratis o un descuento del 50% en determinados casos, siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

Según el Decreto 143/2025, el beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y solo considera a las licencias con vigencia de dos años.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia de conducir gratis en Yucatán?

El programa contempla una exención del 100% para determinados grupos que acrediten su situación ante las autoridades. Las personas que pueden obtener la licencia o permiso sin pagar el derecho correspondiente son:

Amas de casa : mujeres que no perciban remuneración por las labores que realizan en el hogar y que no cuenten con otra fuente de ingresos.

Estudiantes : alumnos inscritos en instituciones educativas públicas o privadas que acrediten contar con una beca vigente otorgada por alguna dependencia gubernamental.

Personas desempleadas: quienes se encuentren sin trabajo y necesiten obtener la licencia para incorporarse a un empleo formal y remunerado.

¿Qué documentos y requisitos se necesitan para obtener el descuento o la gratuidad?

Los interesados deben presentar ante la autoridad correspondiente los documentos que permitan comprobar que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Amas de casa : deben presentar una constancia que acredite su oficio, expedida por la Unidad de Gestión y Orientación de la Jefatura del Despacho del Gobernador o por el DIF Yucatán.

Estudiantes : deben presentar una constancia de inscripción vigente y el documento oficial que acredite que cuentan con una beca otorgada por una dependencia gubernamental.

Personas desempleadas: deben presentar una constancia expedida por el Servicio Nacional de Empleo Yucatán y un escrito firmado por el contratante en el que se solicite el documento para que la persona pueda incorporarse al empleo remunerado.

Las licencias con vigencia de tres y cinco años mantienen sus tarifas ordinarias. Magnific

Descuento del 50% en la licencia de conducir: quiénes pueden acceder

También está disponible el descuento del 50% en licencias con vigencias de dos años, beneficio que se aplica para estas personas:

Trabajadores en activo , ya sean asalariados o no asalariados

Jubilados y pensionados.

Justamente, deben acreditar sus percepciones mediante constancia de seguridad social, último recibo de nómina o constancia expedida por la agrupación sindical, según corresponda.

A su vez , el promedio diario de sus percepciones no debe superar 4.5 veces el salario mínimo general vigente en Yucatán . Las constancias y comprobantes de percepciones o ingresos de los trabajadores en activo no deben tener una antigüedad mayor a un mes.

¿Cuáles son los costos vigentes para licencias y renovaciones?

Las tarifas normales para las licencias con vigencia de dos años varían de acuerdo con el tipo de vehículo o servicio. Para quienes cumplen con los requisitos del descuento del 50%, el costo se reduce a la mitad:

Categoría (2 años) Precio normal Precio con descuento Automovilista $845 $422.50 Chofer $985 $492.50 Motociclista $422 $211 Persona con discapacidad, automóvil o motocicleta $302 $151 Servicio público y carga $1,830 $915