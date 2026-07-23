Llegará el puerto automatizado más grande del mundo comenzaron la construcción de una megamuralla submarina

Singapur avanza con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia: la construcción de una enorme muralla submarina que permitirá desarrollar el Puerto de Tuas, una terminal diseñada para convertirse en el puerto automatizado más grande del mundo.

La iniciativa es impulsada por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) y PSA Corporation. Las obras comenzaron en 2014 con el dragado de la zona costera y la recuperación de terrenos, y continúan con la instalación de gigantescos bloques de hormigón que conforman la estructura de contención.

Una obra de gran escala que se extenderá hasta 2040

El proyecto se desarrolla en cuatro fases. En 2016 fueron hundidos los primeros cajones de hormigón en el lecho marino y, tras el acondicionamiento del terreno, se construyeron los tres primeros muelles, inaugurados el 1 de septiembre de 2022.

Cuando finalicen los trabajos, su superficie será comparable a la de 3,000 campos de fútbol. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hasta el momento se han utilizado 448 cajones de hormigón, cada uno con una altura equivalente a un edificio de diez pisos. Con ellos se está formando una muralla de contención de 17.7 kilómetros de longitud.

Cuando finalice, previsiblemente en 2040 , el puerto ocupará 1,337 hectáreas, contará con 66 muelles y 26 kilómetros de atracaderos. Además, tendrá capacidad para movilizar 65 millones de TEU (unidad utilizada para medir contenedores marítimos) y su superficie será comparable a la de 3,000 campos de fútbol.

Un puerto con inteligencia artificial y operaciones automatizadas

El Puerto de Tuas fue concebido para operar mediante sistemas automatizados. El proyecto contempla el uso de grúas de patio electrificadas y vehículos guiados automáticamente (AGV) para trasladar contenedores entre los patios y los muelles.

Las operaciones serán supervisadas de forma remota desde el Centro de Control del Puerto de Tuas, con el objetivo de optimizar los recursos y mejorar la productividad.

Según la planificación del proyecto, para 2027 el puerto dispondrá de 21 muelles de aguas profundas con capacidad para gestionar 20 millones de TEU al año.

La construcción forma parte de un plan de reorganización logística de Singapur que busca concentrar gran parte de sus operaciones marítimas en esta nueva terminal, concebida para recibir algunos de los buques portacontenedores más grandes del mundo y fortalecer el papel del país como centro del comercio internacional.