El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora Torres (derecha), destacó que el endeudamiento no rebasará la capacidad de pago del país.

En esta noticia Secretario de Hacienda se pone optimista con el PIB

Las cuentas públicas cerraron en números rojos el primer semestre de este año, pues la recaudación fiscal no alcanzó el objetivo planteado el año pasado, debido principalmente a una fuerte caída en la obtención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicado a las gasolinas y el diésel.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó su informe de finanzas públicas correspondiente al segundo trimestre de este año, mismo que arrojó un boquete fiscal de MXN $144,003 millones.

En este sentido, el ISR registró un hueco de MXN $91,777 millones en el periodo enero-junio, en relación con la meta de la Secretaría de Hacienda para ese lapso.

En conferencia de prensa, Rodrigo Mariscal, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda, reconoció que el incremento de la informalidad laboral en el país es una amenaza para las finanzas públicas.

Por otra parte, la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha causado inestabilidad en los precios internacionales del petróleo, ya tuvo duras consecuencias para las finanzas públicas del país, a partir del estímulo fiscal que ha tenido que implementar Hacienda al IEPS, aplicado a la gasolina y el diésel.

Durante los primeros seis meses de este año, la recaudación del IEPS aplicado a gasolinas y diésel ascendió a MXN $219,889.1 millones, y si bien representó un crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, se quedó por debajo de lo planeado por la dependencia que lidera Edgar Amador Zamora.

En este sentido, el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda señala un boquete fiscal de MXN $13,021 millones respecto a lo programado para el IEPS de gasolinas y diésel.

La pérdida fiscal por el boquete del IEPS equivale a 80% del presupuesto aprobado a la Secretaría de Economía para este año.

Además, el hueco del IEPS representó aproximadamente 9.2% del total del faltante de las finanzas públicas.

Secretario de Hacienda se pone optimista con el PIB

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, aseguró que la economía mexicana crecerá al menos 1.5% este año, un dato que se ubica por encima del consenso del mercado, que es de 1.1%.

Por su parte, Rodrigo Mariscal, economista en jefe de la dependencia federal, aseguró que después de los datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que señalan un crecimiento de 2.1% anual del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre, la economía tendría que caer en la segunda mitad del año para que su expansión sea menor a 1.5%.