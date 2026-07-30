Desde hace muchos años, México es el mercado más importante para el banco español BBVA, debido al volumen de clientes, pero especialmente por el valor que aporta a la matriz.

El CEO global de BBVA Onur Genç. (Foto: BBVA). Nigro Giannina

Y esto quedó de nuevo de manifiesto en el primer semestre de este año. En su reporte financiero, el grupo financiero señaló que la utilidad de México se ubicó en EUR €2,979 millones en los primeros seis meses del año, lo que representó un incremento de 8.2% anual.

La ganancia neta de la rama mexicana representó prácticamente la mitad (49.2%) de la utilidad del banco a nivel mundial, registrando EUR €807 millones más que la utilidad de España, el mercado de origen de la entidad financiera y el segundo más grande.

En conferencia con inversionistas, Onur Genç, CEO de BBVA, señaló que el país se mantiene como líder en varias categorías, pero destaca en la cartera de crédito.

“BBVA México se mantiene como líder indiscutible del mercado en préstamos totales y en los principales segmentos crediticios. Asimismo, desde 2020, nuestra cuota de mercado en préstamos totales ha aumentado en 272 puntos básicos, alcanzando el 26.17%. Esto es especialmente destacable. Sin entrar en detalles, estamos ganando cuota de mercado en todos los segmentos clave. Esto cobra aún mayor relevancia en el contexto de la presencia de empresas fintech en el mercado. A pesar de la entrada de nuevos competidores y de la intensa competencia, hemos continuado fortaleciendo nuestra posición en el mercado”, aseguró el líder global de BBVA.

Por su parte, Maria Gomez Bravo, CFO global de BBVA, destacó que el desempeño de la rama mexicana ha sido destacado, al nivel que el banco ajustó al alza sus expectativas internas para el cierre del año.

En este sentido, los ingresos netos por intereses aumentaron 2.7% intertrimestral, impulsados ​​por un sólido crecimiento de los préstamos tanto en el sector minorista como en el mayorista.

Además, el margen de interés neto (NIM) se mantuvo estable tanto intertrimestral como interanual, al tiempo que los ingresos por comisiones continuaron con un buen desempeño, respaldados por una mayor actividad en la gestión de activos, así como por un sólido rendimiento en las comisiones relacionadas con tarjetas de crédito y banca corporativa y de inversión.

“Basándonos en este desempeño, estamos mejorando nuestras previsiones para todo el año. Ahora esperamos un crecimiento de los préstamos de alrededor del 10%, un crecimiento de los ingresos netos por intereses de un dígito alto y un costo de riesgo que termine por debajo de 335 puntos básicos”, dijo la directiva.