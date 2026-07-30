Revolut y OpenAI se aliaron para llevar la IA a la vida cotidiana, pero dejando claro que el estatus importa. El acceso ‘gratuito’ a ChatGPT Go durará desde un año entero hasta apenas un trimestre, dependiendo estrictamente de la membresía que le pagues al mes a la fintech.

Revolut informó que amplió su oferta de servicios más allá de las finanzas con una alianza con OpenAI que permitirá a millones de sus clientes particulares acceder a ChatGPT Go sin costo adicional durante un periodo de hasta 12 meses, dependiendo del plan que tengan contratado.

La fintech global, que cuenta con más de 75 millones de clientes, incorporará el servicio de inteligencia artificial a su portafolio de beneficios premium, con el objetivo de aumentar el valor de sus membresías y concentrar en una sola suscripción herramientas que los usuarios utilizan para actividades financieras y cotidianas.

Con ChatGPT Go, los clientes tendrán mayores límites de uso frente al nivel gratuito, además de más cargas de archivos, análisis de documentos, generación de imágenes y memoria. Estas funciones podrán utilizarse para tareas como planificar viajes, investigar compras, organizar actividades o apoyar la operación de un negocio.

“Queremos empoderar a nuestros clientes con herramientas que forman parte de todo su día, más allá de las finanzas. Hoy en día, la IA no es un lujo, es esencial para la vida cotidiana”, señaló Tara Massoudi, socia y directora general de productos Premium en Revolut.

La oferta dependerá del plan

El beneficio estará disponible bajo diferentes condiciones según el nivel de suscripción de cada cliente. Los usuarios Ultra recibirán 12 meses de ChatGPT Go sin costo, además de un pase Buddy por otros 12 meses, mientras que los clientes Metal tendrán un año de acceso gratuito.

Para los usuarios Premium, el beneficio será de seis meses, mientras que los clientes Standard elegibles recibirán tres meses de manera promocional.

La oferta para los usuarios Standard será enviada durante las próximas semanas, mientras que los beneficios para los demás planes de pago estarán disponibles a partir del 30 de julio.

Emmanuel Marill, director general para EMEA de OpenAI, destacó que la alianza permitirá que más personas utilicen herramientas de inteligencia artificial para actividades como tareas administrativas, planificación de viajes, aprendizaje y creación de contenidos.

Revolut busca concentrar servicios en una sola membresía

La alianza forma parte de la estrategia de Revolut para ampliar los beneficios asociados a sus planes de pago y reducir la necesidad de que los usuarios contraten diferentes servicios por separado.

De acuerdo con la compañía, su actual cartera de suscripciones reúne beneficios relacionados con salud, fitness, aprendizaje, creatividad y entretenimiento, con un valor combinado de hasta MXN$ 115,000 al año.

Con la incorporación de ChatGPT Go, Revolut busca sumar la inteligencia artificial a este ecosistema de servicios y posicionar sus membresías como una alternativa que no sólo ofrece productos financieros, sino también herramientas para actividades de la vida cotidiana.

La asociación ocurre en un momento en que el uso de herramientas de inteligencia artificial se ha extendido hacia actividades personales y laborales, aumentando la demanda por servicios con mayores capacidades y menos restricciones de uso.