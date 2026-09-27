La construcción del tren de pasajeros que conectará Irapuato con Guadalajara comenzará a finales de octubre de 2026, de acuerdo con información de autoridades de transporte. El proyecto forma parte de la expansión de la red ferroviaria de pasajeros en la región y contempla una vía de aproximadamente 580 kilómetros.

Irma Leticia González Sánchez, directora del Centro Guanajuato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que los trabajos están previstos para comenzar antes de que termine octubre.

Construirán un nuevo tramo en el tren de Irapuato que conectará con Guadalaja en pocos minutos. Archivo

A este proyecto se suma el corredor ferroviario Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo, cuya construcción también contempla tramos que atravesarán municipios de Guanajuato.

Novedades sobre el tren Irapuato-Guadalajara

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), señaló que durante 2026 comenzarán los trabajos de distintos proyectos ferroviarios, entre ellos los corredores:

Irapuato-Guadalajara

Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo

En conjunto, estos proyectos representan alrededor de 810 kilómetros de vías.

Por su parte, Ricardo Vallejo Suárez, responsable del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó que este grupo estará a cargo de la construcción del tramo Irapuato-Guadalajara.

El funcionario indicó que, en coordinación con la ARTF, los trabajos comenzarían antes de finalizar el año y precisó que el proyecto contempla aproximadamente 580 kilómetros de vía.

¿Qué avance tiene el tren Querétaro-Irapuato?

Mientras se prepara la construcción del tramo hacia Guadalajara, el proyecto Querétaro-Irapuato ya se encuentra en desarrollo y registra un avance de 22.26%.

La obra representa una inversión estimada de 47,000 millones de pesos para construir un tramo de 108 kilómetros. De acuerdo con las estimaciones presentadas por las autoridades, se espera una demanda de alrededor de 33,000 pasajeros diarios.

Además, el proyecto busca reducir de manera considerable los tiempos de traslado. Los viajes entre los puntos conectados por esta ruta podrían realizarse en aproximadamente 30 minutos, frente al tiempo que actualmente requieren los recorridos por carretera.

El tramo contempla cinco estaciones:

Apaseo el Grande

Celaya

Cortazar

Salamanca

Irapuato

¿Qué tramos del tren Querétaro-San Luis Potosí pasarán por Guanajuato?

Las autoridades también informaron que ya fueron licitados los primeros segmentos del proyecto Querétaro-San Luis Potosí que atravesarán territorio guanajuatense.

El primero tendrá una longitud de 68 kilómetros y conectará Querétaro con San Miguel de Allende. El segundo abarcará 82 kilómetros, desde San Miguel de Allende hasta Villa de Reyes.

El fallo de estas licitaciones está programado para el 26 de octubre de 2026.

Además, se licitó la adquisición de 52 trenes destinados a los proyectos de Querétaro-Saltillo, así como a los tramos de Irapuato y Salamanca. En este caso, el fallo del proceso está previsto para el 26 de noviembre de 2026.