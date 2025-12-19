Hay buenas noticias para todos los ciudadanos que viven en la CDMX y usa el transporte público. Metrobús y el Gobierno de Ciudad de México en alianza con el Gobierno de México, ofrecen el uso del Metrobús 100% gratis a miles de personas que cumplan con los perfiles designados por las autoridades.

Con el objetivo de promover la equidad, las autoridades del Metrobús CDMX y las gubernamentales tienen una “exención de pago de tarifa” que le permite a miles de pasajeros ingresar y hacer uso de su movilidad en el Metrobús totalmente gratis.

Transporte gratis en CDMX

Quiénes pueden ingresar gratis al Metrobús CDMX

Existen cinco grupos de personas que pueden acceder al Metrobús gratis, algunos de ellos pueden hacerlo con la tarjeta INAPAM, otros con la tarjeta de gratuidad, entre otros permisos directos establecidos por la autoridad capitalina.

Personas de 70 años o más, que presenten documento o identificación vigente que acredite la edad, como INE o credencial INAPAM.

Personas con discapacidad, ya sea evidente o acreditada mediante documento oficial expedido por autoridad competente (DIF, INDISCAPACIDAD o institución de salud), o cuando exista disminución de facultades físicas, intelectuales o sensoriales que limite sus actividades normales.

Niños y niñas menores de 5 años, quienes ingresan por torniquete acompañados de un adulto responsable.

Personas que ingresan con tarjeta de gratuidad, emitida conforme a la normatividad aplicable.

Personal autorizado por Metrobús, que porte gafete original expedido por el propio sistema.

La gratuidad está sustentada en acuerdos oficiales. En específico, “la gratuidad es establecida por los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal ”, correspondientes al 14 de marzo de 2008 y al 23 de diciembre de 2008, que determinan los supuestos y documentos válidos para acceder sin pago.

Asimismo, se aclara que “la exención autorizada en este Acuerdo no se hace extensiva a los familiares o acompañantes de los beneficiarios”.

También existe una excepción relevante y es que en los autobuses de la Línea 4 con dirección a Aeropuerto Terminales 1 y 2, la gratuidad aplica únicamente para personas con discapacidad y para niños menores de 5 años.

¿Quiénes pueden tramitar la Tarjeta de Gratuidad y cómo hacerlo?

La Tarjeta de Gratuidad es el medio oficial que permite el acceso gratuito al transporte público a las personas beneficiadas por los acuerdos vigentes. Funciona como llave de entrada para validar el ingreso sin costo en los sistemas de recaudo autorizados.

Este instrumento permite a las personas beneficiarias ingresar mediante validadores ubicados en torniquetes, garitas y autobuses, siempre que cuenten con una tarjeta activa y vigente. Para conocer a detalle su correcto uso, se recomienda consultar los “Lineamientos para el uso de Tarjetas de Gratuidad en el Sistema Integrado de Transporte Público”.

Aspectos clave de la Tarjeta de Gratuidad:

Es un medio de acceso gratuito al transporte público. Puede usarse en torniquetes, garitas y buses. Está destinada únicamente a las personas beneficiarias autorizadas. Su uso se rige por lineamientos oficiales del Sistema Integrado de Transporte Público Existen modalidades específicas, como la destinada a Contraloras y Contralores Ciudadanos y a integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria, actualmente en proceso de actualización.

Tarjeta Incluyente: requisitos y pasos para tramitarla

La Tarjeta Incluyente está dirigida a Personas con Discapacidad (PcD) y funciona como una herramienta de acceso a trámites y servicios de movilidad. Cuenta con tecnología segura para garantizar derechos, identidad y uso correcto dentro del transporte público.

Antes de iniciar el trámite, es importante considerar que la tarjeta debe presentarse físicamente para su validación, no tiene costo y su uso es estrictamente personal. Está prohibido regalarla, prestarla, venderla o transferirla; además, debe reportarse en caso de robo o extravío, ya que al hacerlo queda automáticamente invalidada.

Metrobús CDMX. Fuente: archivo.

Requisitos y lineamientos principales:

Contar con Constancia de Discapacidad Permanente, expedida por Centros de Salud.

Tener Llave CDMX activa.

Presentar:

Fotografía

Acta de nacimiento

Identificación oficial

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México

Cooperar con la verificación de identidad cuando el personal autorizado lo solicite.

Se permite la renovación de la tarjeta cuando sea necesario.

Pasos para tramitar la Tarjeta de Gratuidad e Incluye del Metrobús

Acudir a un Centro de Salud para obtener la Constancia de Discapacidad Permanente.

Ingresar a la Ventanilla Única para Personas con Discapacidad.

Iniciar sesión con Llave CDMX .

Cargar en línea la documentación solicitada.

Esperar la validación del DIF, la impresión de la tarjeta y su activación por SEMOVI .

Recibir notificación para elegir el módulo de entrega.

Acudir al módulo seleccionado con los documentos de identificación requeridos.

En conjunto, la Tarjeta de Gratuidad y la Tarjeta Incluyente buscan garantizar el derecho a la movilidad, facilitando el acceso al transporte público a grupos prioritarios, siempre bajo reglas claras, uso responsable y validación institucional conforme a la normatividad vigente.