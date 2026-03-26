Un tribunal en Los Ángeles, California, determinó que Meta y Google deberán pagar 3 millones de dólares a una joven usuaria afectada por adicción a las redes sociales. El fallo concluye que ambas empresas actuaron con negligencia al no advertir a sus usuarios sobre los riesgos de sus plataformas en la salud mental. La demandante es Kaley, una joven de 20 años originaria de Chico, California, quien inició el juicio en enero tras demandar a Meta y Google por haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube durante su infancia. Meta deberá asumir el 70% del monto, equivalente a 2,100 mil dólares. Joseph VanZandt, abogado que representa a familias demandantes, celebró el fallo como un avance en la exigencia de responsabilidades a los gigantes de Silicon Valley. “Durante años, las empresas de redes sociales se han lucrado aprovechándose de los niños, ocultando sus características de diseño adictivas y peligrosas”, señaló en un comunicado. Un portavoz de Meta manifestó que la compañía no está de acuerdo con la multa. Google, por su parte, no emitió ninguna respuesta pública. El fallo se suma a otro reciente en Nuevo México, donde un jurado ordenó a Meta pagar 375 millones de dólares por no proteger a menores contra depredadores sexuales en Instagram y Facebook. El jurado, conformado por cinco hombres y siete mujeres, escuchó versiones contrarias sobre la influencia de las plataformas en la salud mental de Kaley. La joven aseguró haber comenzado a usar YouTube desde los 6 años e Instagram desde los 11, pese a que esta última exige un mínimo de 13 años para registrarse. La defensa presentó un documento interno de Meta en el que el CEO Mark Zuckerberg describió sus esfuerzos para retener a menores en sus plataformas con el objetivo de “tener un gran éxito”. Otro archivo interno reveló que los niños de 11 años tenían cuatro veces más probabilidades de mantener activa su cuenta de Instagram frente a otras aplicaciones del mercado.