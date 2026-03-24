Etiopía dio el primer paso hacia un hito histórico en la aviación africana. El pasado 10 de enero de 2026, Ethiopian Airlines inició oficialmente la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Bishoftu, un megaproyecto valorado en más de USD 12.000 millones que aspira a convertirse en el aeropuerto más grande del continente africano una vez finalizado en 2030. Ubicado en la ciudad de Bishoftu, a solo 45 kilómetros al sureste de Addis Abeba, este nuevo aeropuerto contará con cuatro pistas de aterrizaje y capacidad para estacionar hasta 270 aviones simultáneamente. Su diseño permitirá atender a 110 millones de pasajeros al año, más del cuádruple de la capacidad actual del principal aeropuerto etíope. Según el primer ministro Abiy Ahmed Ali, “Bishoftu International Airport será el mayor proyecto de infraestructura aeronáutica en la historia de África”. El crecimiento exponencial de Ethiopian Airlines, la aerolínea más grande del continente, ha hecho imprescindible esta obra. El aeropuerto actual de la capital etíope alcanzará su límite de capacidad en los próximos dos o tres años debido al aumento constante de rutas y pasajeros. Por eso, el nuevo aeropuerto de Bishoftu no solo resolverá un cuello de botella crítico, sino que posicionará a Etiopía como el principal hub aéreo de África. El costo total del proyecto alcanzó los USD 12.500 millones (inicialmente estimado en 10.000 millones). Ethiopian Airlines financiará el 30 % de la inversión, mientras que el resto provendrá de prestamistas internacionales. Ya se destinaron 610 millones de dólares para las obras de movimiento de tierra, que deben concluir en un año. Los contratistas principales comenzarán los trabajos de construcción en agosto de 2026. Entre los financiadores destaca el Banco Africano de Desarrollo, que aportará 500 millones de dólares y liderará la captación de otros 8700 millones. Según Abraham Tesfaye, director de Infraestructura y Planificación de Ethiopian Airlines, “prestamistas de Medio Oriente, Europa, China y Estados Unidos han mostrado un fuerte interés en financiar el proyecto”. Este ambicioso desarrollo no solo fortalecerá la conectividad aérea de Etiopía, sino que impulsará el turismo, el comercio y la economía del país. Al convertirse en el aeropuerto más grande de África, Bishoftu consolidará a Ethiopian Airlines como líder continental y convertirá a Etiopía en un referente global de infraestructura moderna. Con seis nuevas rutas añadidas solo en el ejercicio 2024/2025 y unos ingresos en constante expansión, la aerolínea estatal está lista para despegar hacia una nueva era. El nuevo aeropuerto de Bishoftu no es solo una obra de ingeniería: es la apuesta estratégica de un país que busca liderar el cielo africano. El proyecto avanza a buen ritmo y promete transformar por completo el panorama de la aviación en el continente. Etiopía está construyendo no solo un aeropuerto, sino el futuro de la conectividad africana. Estaremos atentos a cada avance de esta monumental obra de más de USD 12.000 millones que ya está en marcha.