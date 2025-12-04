Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 4 de diciembre.
Estas son las efemérides del 4 de diciembre
1892: El General Francisco Franco, que dirigirá las fuerzas Nacionales que derrocarán a la democrática Segunda República durante la Guerra Civil española (1936-39) y posteriormente será dictador de España hasta su muerte en 1975, nace en Ferrol (España). (Hace 133 años)
1875: En Praga (actual República Checa, entonces perteneciente al Imperio Austrohúngaro) nace el poeta austríaco Rainer Maria Rilke, que será considerado uno de los poetas más importantes de la lengua alemana y de la literatura universal con gran influencia en los escritores de mitad del siglo XX. Entre sus obras, de un estilo lírico conciso, cabrán destacar "Elegías de Duino" y "Sonetos a Orfeo". En prosa citar "Cartas a un joven poeta" y "Los cuadernos de Malte Laurids Brigge". (Hace 150 años)
1795: Nace en Ecclefechan (Escocia, Reino Unido) Thomas Carlyle, historiador, ensayista británico y uno de los principales críticos sociales de la Inglaterra Victoriana. (Hace 230 años)
1679: Fallece en Hardwick Hall (Inglaterra) el filósofo empirista y tratadista político inglés, Thomas Hobbes, célebre por su obra el "Leviathan o la esencia, forma y poderío de un estado religioso y civil", apología del laicismo, en la que presentaba al Estado civil desligado por completo de la Iglesia. (Hace 346 años)
1642: Fallece en París (Francia) Armand Jean du Plessis, que pasará a la historia como el cardenal Richelieu, cardenal y hábil político francés, que fomentó el absolutismo en Francia y sentó las bases para la grandeza del siglo XVII francés. (Hace 383 años)
La efeméride destacada del día
El evento más importante destacado es el nacimiento del General Francisco Franco en 1892, ya que su liderazgo en la Guerra Civil española y su posterior dictadura marcaron profundamente la historia de España durante gran parte del siglo XX.