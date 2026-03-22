Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 22 de marzo. 1869: En la localidad de Cavite, Filipinas, nace Emilio Aguinaldo, líder independentista de su país y primer presidente de la primera y efímera República de Filipinas. (Hace 157 años) 1797: En Berlín (Alemania) nace Guillermo I, Káiser de Alemania, desde el 18 de enero de 1871 hasta su muerte, el 9 de marzo de 1888 y rey de Prusia desde el 2 de enero de 1861. Durante su reinado Alemania vivirá un proceso de gran industrialización, que lo convertirá en uno de los países más ricos del mundo. (Hace 229 años) 1599: Nace en Amberes (Bélgica), Antoon Van Dyck, después de Pedro Pablo Rubens, el pintor flamenco más relevante del siglo XVII. (Hace 427 años) 1459: Nace en Viena, Austria, Maximiliano I de Habsburgo, emperador romano germánico desde 1493 hasta su muerte en 1519. Llevará a cabo la reforma del Reichstag en Worms que concluirá la Reichsreform (Reforma imperial), modificando una parte muy grande de la constitución del Imperio para tratar de acabar con el feudalismo imperante, reuniendo Dietas con representación de los distintos estamentos, estableciendo un Consejo de Regencia y un Tribunal Imperial para impartir justicia. Realizará fragmentaciones en los distritos, de tipo administrativas y militares. (Hace 567 años) 1994: Muere en la localidad de Burbank (EE.UU.) Walter Lantz, dibujante estadounidense y creador del simpático "Pájaro Loco". (Hace 32 años) 1832: En Weimar (Alemania) fallece a los 82 años, el escritor romántico Johann Wolfang von Goethe, considerado el más importante poeta alemán de todos los tiempos. (Hace 194 años) 1685: Muere en Kioto, Japón, el emperador Go-Sai Tenno. Durante su reinado, desde 1655 a 1663, año en que abdicó en favor del Príncipe Imperial Satohito, se produjeron importantes incendios, inundaciones y terremotos y el pueblo le culpó diciendo que carecía de virtud moral. (Hace 341 años) 1369: Tras la derrota de Montiel (España) y estar sitiado en el castillo de la citada localidad, Pedro I "el Cruel" de Castilla es asesinado a manos de su hermano bastardo, Enrique de Trastamara, ayudado por el frances Bertrand du Guesclin, con lo que se da por concluida la guerra civil iniciada en 1356 entre él y Pedro IV "el Ceremonioso" de Aragón. (Hace 657 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Emilio Aguinaldo en 1869, ya que se convirtió en el líder independentista de Filipinas y el primer presidente de la primera República de Filipinas, marcando un hito en la lucha por la independencia del país.