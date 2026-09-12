Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 12 de septiembre.

Estas son las efemérides del 12 de septiembre

1921: En Lvov, actual Ucrania, nace el escritor polaco de ciencia ficción, Stanislav Lem. (Hace 105 años)

1913: Nace en Oakville (EE.UU.) el atleta afroamericano Jesse Owens, que ganará cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, lo que dinamitará las intenciones del nazi Adolfo Hitler, de utilizar los Juegos como escaparate de la superioridad aria. (Hace 113 años)

1494: En Cognac, Francia, nace Francisco I, perteneciente a la rama de Valois-Angulema de la dinastía de los Capetos, que reinará Francia desde 1515 hasta 1547. Mantendrá una gran rivalidad con el emperador Habsburgo del Sacro Imperio Romano Carlos V (y Carlos I de España), será un buen mecenas de las artes y las letras y hará reformas gubernamentales. (Hace 532 años)

1977: En Sudáfrica muere esposado en el suelo de un hospital policial de mala muerte, Stephen Biko, líder del movimiento de "la Conciencia Negra", víctima de la brutal paliza que, a principios de mes, le ha propinado la policía afrikaner en Puerto Elizabeth, por supuesta subversión. Las noticias de este crimen político, negadas por el gobierno blanco minoritario del país, derivarán en protestas internacionales y la Organización de Naciones Unidas impondrá un embargo de armas contra Sudáfrica. Finalmente, el apartheid acabará en Sudáfrica en 1991. (Hace 49 años)

1764: Muere en París (Francia) el compositor francés del barroco tardío Jean-Philippe Rameau, conocido por su música de clavecín y famoso compositor de óperas, incluida su obra maestra "Pygmalion" de 1748. (Hace 262 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante es el nacimiento de Jesse Owens en 1913, ya que sus logros en los Juegos Olímpicos de 1936 desafiaron la propaganda nazi sobre la superioridad aria, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y cambio en un momento crítico de la historia.