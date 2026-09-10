Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 10 de septiembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 10 de septiembre

1810: Nace en Turín (Italia) Camillo Benso, conde de Cavour, liberal que luchará toda su vida por la unidad de Italia y morirá en 1861 sin ver su sueño cumplido, ya que ésta anhelada unión de la península itálica no acontecerá hasta septiembre de 1870. (Hace 216 años)

1659: En la ciudad de Westminster (Inglaterra) nace el compositor barroco Henry Purcell, autor de más de 850 exquisitas obras entre las que destaca "Dido y Eneas", por considerarse la primera ópera genuinamente inglesa. (Hace 367 años)

920: En la localidad francesa de Laon, nace Luis IV, rey de Francia Occidental desde 936 hasta su muerte en 954 y miembro de la Dinastía Carolingia. Se casará con Gerberga de Sajonia, hermana del emperador alemán Otón I el Grande con quien tendrá ocho hijos. (Hace 1106 años)

1999: Fallece en Madrid (España) Alfredo Kraus, tenor y profesor de canto español, considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. (Hace 27 años)

1979: En Moscú (antigua Unión Soviética, actual Rusia) fallece Agostinho Neto, político angoleño y primer Presidente de Angola tras su independencia de Portugal y secretario general del Movimiento Popular de Liberación de Angola. (Hace 47 años)

1898: Mientras pasea a orillas del lago Leman en Ginebra (Suiza), muere apuñalada a los 61 años de edad, Isabel de Wittelsbach, más conocida por el diminutivo Sissí, emperatriz de Austria y reina de Hungría, asesinada por el anarquista italiano Luigi Lucheni, que en realidad lo que tenía planeado era únicamente un atentado contra el pretendiente al trono francés Henri de Orleáns. (Hace 128 años)

1797: Muere en Londres (Reino Unido) la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, considerada una de las precursoras del feminismo filosófico, que al defender la igualdad de mujeres y hombres, atacar al feminismo tradicional y oponerse a la degradación de la mujer, hará que muy pronto se forme el movimiento feminista. Sus ideas filosóficas, perfectamente expuestas en su magna obra "Vindicación de los derechos de la mujer", influirán fuertemente en posteriores generaciones de conocidas luchadoras por los derechos para la igualdad de las mujeres. (Hace 229 años)

1419: Juan sin Miedo, duque de Borgoña, es asesinado por los argmanacs durante las conversaciones de paz celebradas en el puente del río Yonne (al sureste de París, Francia) con el heredero del trono francés Carlos VII, sin que éste haga nada para evitarlo. Este crimen reavivará el enfrentamiento entre borgoñones y armagnacs. (Hace 607 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante es el nacimiento de Camillo Benso, conde de Cavour, en 1810, debido a su papel fundamental en la lucha por la unidad de Italia, un sueño que no pudo ver realizado en vida pero que marcaría la historia del país.