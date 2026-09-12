En el transcurso de este sábado, 12 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 11.16 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 79 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.132° y una longitud de -92.619°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil informó que, ante sismos, se recomienda mantener la calma, cubrirse bajo muebles resistentes, alejarse de ventanas, no usar elevadores, cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas tras el movimiento y seguir fuentes oficiales; además, preparar una mochila de emergencia y ubicar puntos de reunión.