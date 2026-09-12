En el transcurso de este sábado, 12 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Colima a las 13.32 horas y ha tenido una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 56 km al sur de Tecomán, con una profundidad de 39.7 kilómetros, latitud de 18.42° y una longitud de -103.74°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil informó que, ante sismos, se recomienda mantener la calma, cubrirse bajo muebles resistentes, alejarse de ventanas, no usar elevadores, cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas tras el movimiento y seguir fuentes oficiales; además, preparar una mochila de emergencia y ubicar puntos de reunión.