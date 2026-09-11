Las tres estaciones del Trolebús Santa Martha–Chalco, que se están construyendo sobre el viaducto elevado de la autopista México–Puebla, estarán finalizadas hasta mediados de mayo, ya no el 30 de abril como se había estipulado originalmente, según lo comunicado por Juan Hugo de la Rosa.

El funcionario aclaró que la empresa responsable de las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico ha requerido una prórroga de algunos días, debido a las dificultades que surgieron al realizar trabajos sobre una autopista de cuota que permanece en operación continua.

Según explicó, el objetivo es que para mediados de mayo se libere la superficie de rodamiento de la autopista, para que ya no sea necesario intervenir la parte inferior del viaducto. No obstante, afirmó que los trabajos presentan un progreso significativo.

¿Por qué se retrasó la apertura de las estaciones del Trolebús Santa Martha-Chalco?

De la Rosa indicó que el principal impedimento fue la imposibilidad de suspender por prolongados periodos la circulación vehicular, lo que obligó a ejecutar maniobras más complejas y en horarios restringidos.

Explicó que las labores que requieren cierres parciales se llevan a cabo generalmente por la noche, mientras que durante el día se realizan actividades que no interfieren con el tránsito.

En relación con el resto del proyecto, aseguró que no hay problemas significativos, ya que el componente financiero de la línea avanza tal como se había previsto.

Características y especificaciones del Trolebús

La edificación del transporte público se encuentra bajo la responsabilidad del gobierno del Estado de México, mientras que la gestión operativa será competencia del gobierno de la Ciudad de México, conforme al acuerdo firmado que involucra al gobierno federal.

Por último, el director del Sistema de Estacionamiento Medido Operativo Virtual (Semov) manifestó que no se impondrán sanciones a la empresa constructora, dado que se consideran motivos válidos que justifican el retraso en la entrega de las estaciones.