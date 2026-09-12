Mezclar aceite de oliva extra virgen, cáscara de limón y canela es una preparación casera que puede utilizarse para aportar un aroma agradable a diferentes espacios del hogar. Sus ingredientes son fáciles de conseguir y permiten elaborar un ambientador sin recurrir necesariamente a productos industriales.

El aceite de oliva extra virgen funciona como base de la preparación, mientras que la cáscara de limón aporta un aroma fresco y cítrico. La canela, por su parte, incorpora una fragancia cálida y especiada que puede ayudar a crear una sensación más acogedora en ambientes cerrados.

Aromatiznate natural

¿Para qué sirve mezclar aceite de oliva, limón y canela?

Esta combinación se utiliza principalmente como una alternativa casera para perfumar el hogar. Al dejar reposar los ingredientes juntos, sus aromas se integran y pueden utilizarse en diferentes recipientes o formatos, dependiendo del espacio y de la intensidad que se busque conseguir.

Aromatizador

Entre sus usos más habituales se encuentran:

Perfumar habitaciones con un aroma cítrico y especiado.

Aportar una sensación de frescura en espacios cerrados.

Ayudar a disimular olores fuertes provenientes de la cocina.

Crear un ambiente más cálido y agradable.

Utilizarse como ambientador casero en salas, dormitorios o cocinas.

Limón amarillo o verde: cuál es la diferencia y cuál recomiendan comprar. (Imagen ilustrativa) Gemini.

La intensidad del aroma dependerá de las cantidades utilizadas y del tiempo de reposo. Para evitar manchas, conviene no aplicar directamente la mezcla sobre telas, tapizados o superficies delicadas y utilizar preferentemente un recipiente destinado a este fin.

¿Qué usar si no hay cáscara de limón?

Si no hay cáscara de limón disponible, se puede optar por otra cáscara de cítrico, como la de naranja, para aportar una fragancia fresca.

También es posible preparar la mezcla únicamente con aceite de oliva extra virgen y canela, aunque el resultado tendrá un aroma más cálido y menos cítrico.