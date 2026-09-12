¿Cuánto deposita la Pensión Bienestar y qué otros apoyos se pagan?

Las personas adultas mayores que son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán 6,400 pesos bimestrales directamente en su Tarjeta del Banco del Bienestar, como parte del pago correspondiente a septiembre-octubre de 2026.

La Secretaría de Bienestar estableció un calendario escalonado para entregar los recursos entre el 1 y el 25 de septiembre, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. El dinero puede utilizarse o retirarse desde el mismo día en que se realiza el depósito y no es necesario sacarlo inmediatamente.

Depósito de la pensión para adultos mayores.

Adultos mayores con apellido de estas letras aún esperan los 6,400 pesos

Al 12 de septiembre de 2026, el calendario ya avanzó hasta la letra L, cuyo depósito comenzó el viernes 11 de septiembre. Por ello, las personas adultas mayores cuyo primer apellido comienza con las letras que aparecen a continuación todavía tienen pendiente la fecha establecida para recibir sus 6,400 pesos.

Los depósitos continuarán de manera escalonada durante las próximas dos semanas. Las letras y fechas que faltan son:

M: lunes 14 de septiembre .

M: martes 15 de septiembre .

N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre .

P, Q: viernes 18 de septiembre .

R: lunes 21 de septiembre .

R: martes 22 de septiembre .

S: miércoles 23 de septiembre .

T, U, V: jueves 24 de septiembre .

W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre.

De acuerdo con Bienestar, el depósito se realiza directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que los beneficiarios pueden disponer de sus recursos a partir de la fecha que corresponde a su letra, sin necesidad de acudir a una oficina para recibir el dinero.

Beneficios y pagos. Secretaría del Bienestar

Estos otros programas también reciben su depósito de septiembre-octubre

El calendario no corresponde únicamente a la pensión de adultos mayores. Durante septiembre también se entregan los recursos de otros Programas y Pensiones para el Bienestar, con montos diferentes según cada apoyo.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar : 3,100 pesos bimestrales.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos bimestrales.

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales, en la mayoría de los casos.

Todos estos recursos se entregan directamente mediante el Banco del Bienestar y sin intermediarios. Los beneficiarios pueden disponer del dinero desde el día en que se realiza el depósito, por lo que no tienen obligación de retirarlo de inmediato.