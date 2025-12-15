Lo que empezó como una forma rápida de enviar dinero entre amigos o familiares es, en la actualidad, uno de los métodos de pago más utilizados del país.

Bizum es una plataforma que se ha convertido en una herramienta que acompaña el día a día, hoy supera los 27 millones de usuarios y registra decenas de operaciones cada segundo.

El crecimiento de Bizum no pasó inadvertido para la Agencia Tributaria. Hacienda ha reforzado el control sobre las plataformas digitales por las que circula dinero. En ese contexto, Bizum entra ahora en el radar normativo con un cambio clave desde 2026.

Cambian las transferencias bancarias: a partir de ahora los usuarios podrán enviar dinero fuera de España con Bizum. (Imagen: archivo)





Qué cambia con Bizum y Hacienda desde enero de 2026

El Ministerio de Hacienda prepara una nueva regulación. El objetivo es que los bancos informen de forma periódica a la Agencia Tributaria. La medida afecta a los ingresos recibidos por empresarios y autónomos mediante Bizum.

La nueva regulación obligará a los bancos a informar de forma periódica a la Agencia Tributaria sobre todos los ingresos que empresarios y autónomos reciban a través de Bizum. No será una gestión directa del usuario.

El calendario es claro. Este refuerzo del control entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

A quién afecta realmente la nueva medida de Hacienda

La norma no implica declarar cada envío personal. El propio texto aclara que no supondrá que los ciudadanos tengan que declarar automáticamente cada Bizum enviado o recibido. El foco está en la actividad económica.

Si el dinero corresponde a un servicio o venta, deberá tributar. Tal como se detalla, si el dinero corresponde a una actividad económica, deberá tributar como cualquier otro ingreso, sin importar el medio de pago.

Para quienes usan Bizum en gastos cotidianos, no hay cambios operativos. No se introducen nuevas limitaciones en su uso diario, aunque los movimientos quedarán registrados vía bancos.

Límites actuales y control fiscal de Bizum

Hasta ahora, Bizum tenía límites operativos, importes mínimos y máximos por envío (50 céntimos y 1000 euros). También fija 60 operaciones mensuales.

Además, existe un tope anual de dinero enviado a una misma persona 10.000 euros. Estos límites no implicaban comunicación sistemática a Hacienda.

Con esta nueva normativa ese escenario cambia. Todos los movimientos quedarán registrados y podrán ser requeridos por la Agencia Tributaria a través de los bancos cuando sea necesario.

Sanciones previstas por Hacienda

El objetivo es reducir el fraude fiscal. Hacienda busca reducir el fraude y evitar que algunos cobros escapen al control fiscal.

Las sanciones pueden ser elevadas. La normativa contempla multas que pueden ir desde los 600 euros hasta porcentajes elevados del importe no declarado.

Además, se abre la puerta a controles más profundos, la posibilidad de iniciar inspecciones si se detectan irregularidades.