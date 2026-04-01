El cumplimiento del Servicio Militar Nacional volvió a ubicarse en el centro del debate en México de cara a 2026. Más allá de tratarse de una obligación cívica para los jóvenes, en la práctica se convirtió en un requisito determinante para acceder a distintas oportunidades laborales. En ciertos sectores, no contar con la cartilla militar liberada no solo complica el ingreso: directamente lo impide. Con nuevas disposiciones y controles más estrictos, miles de personas deberán regularizar su situación para no quedar fuera de áreas clave del mercado de trabajo. Dentro del sector público, la cartilla del Servicio Militar Nacional funciona como un requisito excluyente. Las dependencias gubernamentales —ya sean federales, estatales o municipales— están obligadas a verificar que los aspirantes hayan cumplido con esta obligación. Esto implica que cualquier puesto en la administración pública, desde cargos administrativos hasta roles profesionales, exige la presentación de la cartilla liberada. Sin este documento, los organismos del Estado no pueden avanzar con la contratación. Otro de los ámbitos donde la exigencia es total es el de las fuerzas de seguridad y las instituciones militares. Para ingresar al Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, la cartilla liberada es indispensable. La misma condición se replica en otros espacios vinculados a la seguridad, como la Guardia Nacional, las policías en sus distintos niveles y organismos de protección federal. En estos casos, no existen alternativas ni excepciones: sin el documento, el ingreso queda automáticamente descartado. Incluso en áreas relacionadas, como custodios penitenciarios o ciertos puestos dentro de fiscalías, este requisito puede ser solicitado como parte de la documentación obligatoria. A partir de 2026, también se refuerzan las condiciones para quienes buscan formarse dentro del sistema educativo militar. Las instituciones dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional exigirán la cartilla liberada como requisito indispensable de admisión. Esto incluye espacios como el Heroico Colegio Militar, escuelas de medicina, ingeniería o aviación militar, entre otros centros de formación castrense. La medida marca un endurecimiento en los criterios de ingreso y obliga a los aspirantes a cumplir previamente con el Servicio Militar si desean acceder a este tipo de formación.