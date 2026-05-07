Este jueves, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoAcuario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Te despedirás con cierta nostalgia de un lugar donde has disfrutado, pero es hora de volver a la rutina y no te queda otra que retomar tu camino de siempre. Aun así, puedes darte un último capricho y exprimir esas horas finales con mucha alegría. Acuario atraerá miradas y conexiones sinceras durante el día; una charla ligera puede convertirse en algo especial si muestras tu autenticidad. Compatibilidad destacada hoy con Géminis. Acuario: en el trabajo, la suerte te acompaña al despedirte con nostalgia y volver a la rutina; date un último capricho y disfruta esas horas finales, porque al retomar tu camino surgen nuevas oportunidades. Acuario, cuida tu salud equilibrando mente y cuerpo: duerme bien, hidrátate, aliméntate con balance, muévete con rutinas creativas, gestiona el estrés y realiza chequeos preventivos. Agradece lo vivido y despídete con calma. Marca un pequeño objetivo para retomar la rutina. Date un último capricho y disfruta las horas finales con alegría. Así, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como una referencia cotidiana para anticipar tendencias y seguir de cerca lo que podría deparar el futuro.