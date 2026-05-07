Este jueves, las personas del signoCapricornio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor. Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Un episodio del pasado volverá a tu memoria y reavivará un miedo que aún no has acabado de superar. Ese temor existe únicamente en tu mente. No tienes por qué seguir encadenado: libera esos miedos que llevas dentro y aférrate con firmeza a la luz que puede acompañarte a donde vayas. Las personas de Capricornio tendrán hoy buena suerte en el amor, favorecidas por la estabilidad y la claridad en lo que sienten; su mayor compatibilidad del día será con Tauro. Capricornio, en el trabajo un recuerdo del pasado puede reavivar miedos que solo existen en tu mente; si los liberas y te aferras a la luz de tu confianza, la suerte se inclina a tu favor y se abren oportunidades. Capricornio cuida su salud equilibrando trabajo y descanso, durmiendo bien, moviéndose con regularidad para fortalecer huesos y articulaciones, comiendo de forma sencilla e hidratándose. Respira y ancla en el presente. Repite: "el miedo es un pensamiento". Da hoy un paso pequeño hacia la luz. Así, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como una referencia cotidiana para anticipar tendencias y seguir de cerca lo que podría deparar el futuro.