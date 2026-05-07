Este jueves, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoSagitario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Hoy puedes albergar sueños y expectativas que podrían venirse abajo de forma repentina y con tristeza o dolor. Sin embargo, recuerda que en este momento te respaldan los astros más favorables, incluido Júpiter, regente de tu signo y quizá la vida te esté apartando de algo que, en realidad, no te convenía. Hoy, Sagitario tendrá buena estrella en el amor; la franqueza y el humor abrirán puertas a conexiones genuinas. Compatibilidad del día: Aries. En el trabajo, Sagitario: si hoy algún plan se derrumba y duele, recuerda que los astros —con Júpiter a tu favor— te respaldan; puede ser la suerte apartándote de algo que no te convenía y guiándote hacia mejores oportunidades. Sagitario, cuida tu salud equilibrando tu energía aventurera con descanso: prioriza ejercicio regular y estiramientos para las caderas, una alimentación equilibrada, buena hidratación y evita excesos. Acepta los imprevistos: quizá te protegen. Confía y avanza con calma; estás respaldado. Suelta lo que duele; enfócate en lo que sí te conviene. Así, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como una referencia cotidiana para anticipar tendencias y seguir de cerca lo que podría deparar el futuro.