El diputado federal por el Movimiento Ciudadano, MC, Juan Armando Ruíz Hernández llevó esta semana al Senado de la República un proyecto de reforma de ley que promueve un cambio en tres leyes federales para que “todas las viviendas ubicadas en planta baja sean concebidas y construidas bajo criterios de accesibilidad y universalidad para las personas con discapacidad” .

El diputado Ruíz Hernández y su partido buscan que las leyes mexicanas garanticen viviendas con “diseños universales” para el “uso seguro, autónomo y digno” de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad que les impida su normal convivencia y desarrollo diario.

El diputado Juan Armando Ruíz Hernández (MC) impulsa una iniciativa que promueve un diseño universal de las viviendas en planta baja Senado México

Las tres leyes sus artículos que contempla el proyecto de reforma de ley

Entre los objetivos de esta propuesta, sea aplicada también y de forma obligatoria, en “viviendas construidas mediante programas públicos, subsidios o financiamiento estatal o federal”.

Ley de Vivienda: artículo 3 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: artículo 18 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: artículo 41

Rampas y accesos sin barreras: de aprobarse la reforma, así deberían ser los diseños

Con el concepto de “diseño universal” la cámara baja, según la propuesta del diputado del MC, estas serían las características generales de las casas en planta baja para ayudar a la movilidad y acceso de las personas con discapacidad.

Accesos sin barreras mediante rampas u otras soluciones de accesibilidad, puertas de acceso y circulación interior con un ancho mínimo de un metro, espacios compatibles con dispositivos de apoyo, cajones exclusivos de estacionamiento para personas con discapacidad o espacios accesibles para ascenso y descenso en el exterior inmediato de la vivienda, instalaciones adaptadas a los criterios de diseño universal, uso seguro, autónomo y digno para personas con discapacidad.

En ese sentido, el Estado estaría obligado a garantizar que los proyectos de construcción de viviendas integren en la planta baja el diseño universal previstos en las tres leyes como “condición para su autorización y registro”.

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“Si bien en el país hay reformas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad, la evolución demográfica ha generado retos que requieren disposiciones normativas más precisas y operativas, especialmente en materia de vivienda accesible, mismas que abonarían a una vida independiente y al ejercicio de otros derechos” , parafraseo el comunicado del Senado al diputado Ruíz Hernández.

La propuesta de reforma a las tres leyes fue enviada a las comisiones unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.